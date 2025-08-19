¤À¤«¤éŽ¢¤ª¤Ê¤«¤Ý¤Ã¤³¤êŽ£¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡ÄÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÏ·²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ÈºÇÅ¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¹§Ê¸¡Ø50Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤»Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¸¥àÄÌ¤¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¥·¥ï¤È¤¿¤ë¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹
50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¹¤®¤ë¤È¡¢ËèÆü¤Î¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Á°¡¹¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½É¬¤º¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡ª¡×¤È·è¿´¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢±«¤¬¹ß¤í¤¦¤¬¥ä¥ê¤¬¹ß¤í¤¦¤¬¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤âËèÆü¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤â¡¢»ä¤Ï·è¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ð¡¢ÂÎ½Å¤Ï¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢È©¤Ë¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡£
¤½¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¸¥à¤ËÄÌ¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢ËýÀÅª¤Ê¿´Íý¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÎÈ©¤Î¾õÂÖ¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃæÄøÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·ÚÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢È©¤Î¹³»À²½ÎÏ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥·¥ï¤¬Áý¤¨¤ÆÈ©¤¬ÁÆ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¸¦µæ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤È¥¨¥Ô¥Í¥Õ¥ê¥ó¤¬¡¢È©ºÙË¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ä¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î»ºÀ¸¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢È©É½ÌÌ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÈ©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¡¢È©¹Ó¤ì¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÀÈéÉæ¼À´µ¤Ê¤É¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È©¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤òÍð¤·¡¢¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥Ö¤ÈÏ·¤±¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¡£¼ã¡¹¤·¤¯¤ä¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ë¤ÊËèÆü¤Î¥¸¥àÄÌ¤¤¤Ê¤É¤ä¤í¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËèÆü¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯Èé²¼»éËÃ
¤ä¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤¿»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ë¡Ö»éËÃ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤¤¯2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¤Î¤¹¤°²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈé²¼»éËÃ¡×¤È¡¢¤ªÊ¢¤Î¶õ´ÖÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÂ¡»éËÃ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬Èé²¼»éËÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¤ä¹ø²ó¤ê¤Î»éËÃ¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆó¤ÎÏÓ¤òºÙ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´õË¾¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÈé²¼»éËÃ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤À¤±¤¬Ì¯¤Ë¤Ý¤Ã¤³¤ê½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¿¥ÜÂÎ·¿¤Î¿Í¤Ï¡¢Èé²¼»éËÃ¤è¤ê¤âÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÈé²¼»éËÃ¤Ï¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Íî¤È¤·¤Ë¤¯¤¤»éËÃ¤Ç¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»éËÃ¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤ËÆâÂ¡»éËÃ¤Ï¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤»éËÃ¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢¼ã¤¤º¢¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Èé²¼»éËÃ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤ä¤êÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èé²¼»éËÃ¤ÏÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ÏÅü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤¿¾å¤Ç»é¼Á¤âÀ©¸Â¡£±¿Æ°¤Ï¶Ú¥È¥ì¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÆü¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾¯¤·¤º¤ÄÈé²¼»éËÃ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆâÂ¡»éËÃ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤¬Áý¤¨¤ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò50Âå¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ»éËÃ¤è¤êÀè¤Ë¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤ä¤»¤Æ¤â¸«¤¿ÌÜ¤¬Ï·¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢Èé²¼»éËÃ¤«¤é¤Ï½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤âÊ¬Èç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÇÈé²¼»éËÃ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤â¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤éÍî¤È¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Èé²¼»éËÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆâÂ¡»éËÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë50Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âå¼Õ¤¬Íî¤Á¤Æ¤ä¤»¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¡»éËÃ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤ä¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤ËÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤ÏCT¥¹¥¥ã¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ªÊ¢¤ò»£±Æ¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³°¤«¤é¸«¤ÆÁ´ÂÎ¤ËÂÀ¤êµ¤Ì£¤Î¿Í¤ä¡¢¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
50Âå¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿Èé²¼»éËÃ¸þ¤±¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ç¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤¬À¸³è½¬´·ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤éÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÃæÇ¯¤ò¤¹¤®¤ÆÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¤È»éËÃ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¡»éËÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢ÂÎ¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÏ·¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¡¢»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¡Ö¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ä¤»¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¸ú²Ì¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥ì¥×¥Á¥óÄñ¹³À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¿Í¤Ï¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈîËþ¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©Íß¤¬Áý¤·¡¢»éËÃ¤ÏÇ³¾Æ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¿©Íß¤¬Áý¤·¡¢»éËÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥Ç¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿·ì´É¤ò½¤Éü¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÆ¯¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¡¢¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¤ë¤È¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥Ç¥£¥Ý¥Í¥¯¥Á¥ó¤Ï¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¼÷¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢»éËÃºÙË¦¤¬Ê¬Èç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥¸¥ª¥Æ¥ó¥·¥Î¡¼¥²¥ó¤È¤¤¤¦À®Ê¬¤ÎÊ¬Èç¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤ì¤¬·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¡¢¹â·ì°µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í·Î¥»éËÃ»À¤ÎÊ¬Èç¤âÁý¤¨¡¢°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤äÃæÀ»éËÃ¤òÁý¤ä¤·¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´¼À´µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤ò¤â°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£50Âå°Ê¹ß¤ò·ò¹¯¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê
ÆâÂ¡»éËÃ¤Î¶²ÉÝ¤Ï¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¸«´Ø·¸¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÆâÂ¡»éËÃ¤È¤¬¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¤¬¤ó¸¦µæµ¡´Ø¡ÊIARC¡Ë¤¬4Ëü¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈîËþ¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¡¢°ß¤¬¤ó¡¢´ÎÂ¡¤¬¤ó¡¢ÃÀÇ¹¤¬¤ó¡¢ç¹Â¡¤¬¤ó¡¢»ÒµÜ¤¬¤ó¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¡¢Æý¤¬¤ó¤È¤¤¤¦¡¢10¼ïÎà¤â¤Î¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IARC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¢°Ï¤¬11¥»¥ó¥ÁÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬13¡óÁýÂç¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤ÏºÙË¦¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ê¾ÉÊª¼Á¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÈîËþ¤Î¿Í¤ÏÂÎ¤¬ËýÀÅª¤Ë±ê¾É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ëÇ§ÃÎ¾É¤â¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¡»éËÃ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¤È¤¤¤¦¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¡¢Ç¾Æâ¤ËÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌó6³ä¤ÏÆâÂ¡»éËÃ¤ÎÌÌÀÑ¤¬´ð½à¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯´ü¤ËÈîËþ¤Î¿Í¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬3ÇÜ¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯¾ÉÎ¨¤Ï6ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
50Âå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆâÂ¡»éËÃ¤òÌµÍý¤Ê¤¯Íî¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò·ò¹¯¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë