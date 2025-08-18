º´Æ£·ò¤¬¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ËÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ßÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¸ø³«¡ª¥éー¥È¤Ç²ó¤ëµþËÜÂç²æ¤È»Ù¤¨¤ë»ÖÂº½ß¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¢£¡ØGolden SixTONES¡Ù¤ÎSNS¸ÂÄêÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Ûº´Æ£·ò¤¬¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤ËÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡ØGolden SixTONES¡ÙÌ¾¾ìÌÌ¤Ê¤É①～⑥
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGolden SixTONES¡Ù¸ø¼°X¤¬º´Æ£·ò¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤Î4¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿8·î17ÆüÊüÁ÷²ó¤ÎSNS¸ÂÄêÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
4¿Í¤ÏNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡ÙÈ¯¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÈTENBLANK¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤â¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¸ÂÄêÆ°²è¤Ï ¡Öº´Æ£·ò¡ßSixTONES¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Èー¥¯¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÎËÌÅÍ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤·ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¸ø³«¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬¡Ö²È¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Èº´Æ£¤ØÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È³ä¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËÅÄÃæ¼ù¤¬¡ÖÀè¤Ë²¶¤ó¤Á¤Î¿²¼¼¤È¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¡£
Æ£¿¹¤Ë¡Ö²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¼ù¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤è¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡ª¡×¤È±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¸À¤¦¤È¤¢¤ì¤«¤Ê¡Ê¥¤¥ä¥ß¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡Ë¡Ä¥¥ó¥°¡×¤È¶²½Ì¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¥Õ¥¥～¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¡Ê¶â³Û¡Ë·ë¹½¤¹¤ó¤Î¤è¡¢¥¥ó¥°¡×¤È¥É¥ä´é¤Ç¤ª¶â¤Î¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¼ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡Ö·ò¤µ¤ó¡¢¥»¥ß¥·¥ó¥°¥ë¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡ÖÂç³ØÀ¸¤Ç¤â¿²¤Ê¤¤¡Ê¾®¤µ¤¤¡Ë¥µ¥¤¥º¤À¤è¡×¤È¸À¤¦Æ£¿¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ßÂ³½Ð¤Î¤Ê¤«¡¢º´Æ£¤Ï¾¾Â¼¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È´¶¼Õ¡£
¤¹¤ë¤È¥¸¥§¥·ー¤¬¡Ö·ò¤µ¤ó¡¢ËÌÅÍ¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£Æ£¿¹¤â¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÎËÌÅÍ¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈË«¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾¾Â¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ò¤µ¤ó¤ÎÊÖ¤·¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Í¥¤·¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥²ー¥È¼°¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤Ë¥éー¥È¤ÏÄÌ¤ë¡©ÄÌ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ò»î¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¥Üー¥¤¤ËÄ©Àï¤·¤¿µþËÜ¤È¡¢¡Ö1¿Í¤Ç²ó¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤è¤·¤Î»ÖÂº¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Ì¿¿¤â¡£
2ËÜ¤ÎÅ´¤ÎÎØ¤òÊ¿¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡¢±ßÅû¾õ¤Î´ï¶ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¿¿²£¤ËÆþ¤Ã¤¿µþËÜ¤È¡¢¤½¤ì¤ò²ó¤¹»ÖÂº¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡Ö¤¤ç¤â¤Ï¥éー¥È¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¸ø¼°X¤Ë¤Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£