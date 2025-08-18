米女子ゴルフツアーの「ポートランド・クラシック」最終日（１７日＝日本時間１８日、オレゴン州ポートランドのコロンビアエッジウオーターＣＣ＝パー７２）、単独首位から出た岩井明愛（２３＝Ｈｏｎｄａ）が６バーディー、ボギーなしの６６と伸ばし、通算２４アンダーで米ツアー初優勝を遂げた。「リビエラマヤ・オープン」（５月）を制し、今大会で３位に入った双子の妹・千怜（２３＝Ｈｏｎｄａ）に続く勝利で、米ツアーで４組目の姉妹Ｖ、双子では史上初の快挙を成し遂げた。

ツアールーキーが大仕事をやってのけた。最終１８番、約４メートルのバーディーパットを沈めると、ガッツポーズ。目頭を手で押さえた。妹らからシャンパンシャワーで祝福を受け、優勝をかみしめた。

後続に２打差をつけ単独首位から出たこの日、４番までパーでつなげると５番、６番で連続バーディーを奪取。リードを保ったまま後半に入った。さらに１１番で１つ伸ばすと、１４番パー４でもバーディーで後続を引き離し、１７、１８番でダメ押しした。

中継局のインタビューで涙があふれると「すごい途中きつかったんですけど、グレース（キム＝同組）もいいプレーをしていたので。でも今日は自分に勝てたのがうれしかったです」と絞り出した。

３度目の正直で栄光をつかんだ。「ホンダＬＰＧＡ」（２月）、「ＪＭイーグルＬＡ選手権」（４月）でともに１打差の２位。あと一歩のところで頂点を逃し、悔しい思いをした。「今年勝てそうな時に勝てなかったのが２回あったので、もちろん悔しかったし、今日もそういうことは考えないようにプレーして最後まで自分に集中して、自分に打ち勝った気がしたので良かったと思います」と、メンタルでの成長を実感した。

大会の勝者インタビューでは英語でのやりとりも披露した。妹の千怜が先にツアーで勝利したことを問われると「先に妹が勝ったことで、刺激を受けた。今日はベストを尽くした。今日はメモリアルな日です」と笑顔で答えた。

常に切磋琢磨する千怜も姉を猛追した。３番でボギーとなったが、５番パー５でイーグル。６番でバーディーを奪うと７番でもイーグルと絶好調。さらに９番から４連続バーディーで、２イーグル、６バーディー、２ボギーの６４、通算１９アンダーと驚異的なスコアで追い上げた。先にホールアウトした千怜は「途中で（自分が）２位にいたのかな。追い上げて明愛もトップで頑張っているなという印象。追いつかなかったですけど、心から応援して、おめでとうを言いたいです」とパワーを送った。

米ツアーでは過去、アニカ、シャーロッタのソレンスタム姉妹、モリヤ、アリヤのジュタヌガーン姉妹、ジェシカ、ネリーのコルダ姉妹が姉妹優勝を遂げている。名選手たちに続いた上、双子では史上初。今後も塗り替えることは簡単ではない大記録を達成した最強姉妹の快進撃は、止まりそうにない。