三笘は開幕戦でスタメンし1-1のドロー

イングランド1部ブライトンは、8月16日のプレミアリーグ開幕戦でフルハムと対戦して1-1で引き分けた。

この試合で日本代表MF三笘薫は先発出場して、4-2-3-1の2列目左サイドで先発出場し、高い技術でチャンスを作った。1点をリードされた後半アディショナルタイムに同点ゴールを決められて1-1と引き分けたが、試合のなかでの三笘のプレーが注目されている。

昨年のプレミアリーグ第25節のチェルシー戦で、GKからのロングボールを超絶トラップでコントロールして独力でゴールに結びつけた三笘は、この試合でも絶妙なトラップでボールをコントロールして見せた。逆サイドから送られたロングボールをピタリと止めた三笘は、そのまま前進してチャンスを作る。そのピタ止めの決定的シーンを「ロイター」が写真で配信。美しい写真にファンからも三笘の技術を称賛する声があがった。

SNS上では「筑波大学にいたんだよな…時代は変われどいい選手を輩出してる」「三笘選手、ボールを見ずにアウトでピタリとトラップ凄すぎる！」「脚に高性能エアバッグ搭載の日本車」「ジダンを彷彿とさせるやつ」「ビタ止めうますぎ」「うまっ」と、ファンからはコメントが多く集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）