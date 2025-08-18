「もうそういう年頃じゃない？」夫のガンを相談したら、親友から冷酷な一言　その後LINEもブロックされ絶縁

辛い時期に信頼していた友人から冷たい言葉をかけられたら、ショックで立ち直れない。投稿を寄せた60代女性（東京都）は、中学時代からの親友との悲しい別れを経験した。きっかけは、夫が肺がんになった時。大変な状況を信頼する親友に打ち明けたところ、信じられない言葉が返ってきた。

「もうそういう年頃じゃない？」

そう言われて「がっかりした」と失望を書いている。その後、何回かLINEでやりとりしたというが、「何が気に入らなかったのかある日突然ブロックされた」という。一方的に関係を絶たれてしまったのだ。（文：長田コウ）

「もやもやしたままの別れ」と心境明かす

女性は友人にブロックされた理由を知りたくて手紙を書いた。返事は来たものの、「またそのうち連絡する」と曖昧にされてしまったという。

その後、いくら待っても連絡はなかった。しびれを切らした女性はSNSでダイレクトメールを送ると、またしても即座にブロックされてしまった。アカウントを変えて再度DMを送っても、やはりブロック。徹底的に拒絶されたのだ。中学時代からの親友だっただけに、「本当に残念」と女性のショックは大きい。

ついに友人は引越してしまい、最終手段だった手紙でのやりとりもできなくなった。女性はこう本音をこぼす。

「もやもやしたままの別れです」

長年の親友との突然の別れは、女性の心に今も重くのしかかっている。