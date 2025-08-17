この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングトレーラーYouTuberのばも氏が、自身のYouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を更新。「デリカディーゼル前期でも120km余裕のはしり！」との動画タイトル通り、愛車デリカの高速走行性能について熱く語った。



ばも氏は自身が所有する三菱デリカディーゼル（前期型Gパッケージ）で現在新東名高速の120キロ区間を走行中と語り、「120キロでも余裕で走れちゃうというところがあるんですよね」とその実力を太鼓判。「12、3年くらい前のモデルで、高速道路が120キロになるなんて誰も思っていなかった頃」に開発されたモデルにもかかわらず、「120キロ以上で走っても全然余裕」と驚きのスペックを強調した。



その走行安定性を支える理由については「三菱独自のランエボを引き継いだ四駆システムとか、そういうのにすごい起因している」と見解を述べ、4WDモードの活用法についても独自のアドバイス。「4WDのロックまで入れなくていい。オートで走ってほしい」と推奨する。また、「デリカはスピードが上がれば上がるほど車が吸い付くように安定する」と、スポーツカー的な特性の一面にも触れ、「この作りの良さ、妥協の無さは本当に素晴らしい」と語った。



さらにばも氏は「500万円以下で買えるこの安さ。当時は300万円台、今は400万円台になってしまったが、それでも安い」と中古の前期デリカを勧める理由を披露。「やっぱりギアが6速ATだからこその相性の良さ、作り込みの凄さが光る。三菱のミニバンは妥協が感じられない」と独自の見解を繰り返し強調した。



速度メーターの誤差についても実体験を交えて注意喚起。「プラマイ10%の規定があるので、メーター通りでも実際は速度が違うことがある。スマホのGPSでちゃんと速度チェックしたほうがいい」と語り、「みんなスピード出しすぎって言うけど、実際はメーターの誤差で遅かったなんてことも。だから周りに迷惑かけないためにもGPSを活用して」と視聴者にアドバイスした。



動画は「デリカの前期は全然120キロで走れちゃいますよ、というお話でございました」と締めくくり、大阪万博訪問やコミュニティの案内にも触れながら、「引き続きバモルフィールドチャンネルよろしくお願いします」と呼びかけた。