◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦 高川学園4―9日大三（2025年8月16日 甲子園）

高川学園は初夏2勝、8強入りはならなかったが、4番の遠矢文太（3年）が強烈なインパクトを残した。

初回に先制の中前適時打、3回にも左前適時打など3安打2打点と全打席で出塁。初戦だった2回戦の未来富山戦では、プロ注目の左腕・江藤蓮から左越えに本塁打など5打点。2試合で打率・750、7打点の成績を残し「チャンスの場面で一球で仕留める。やってきたことを出せたのは、本当に良かった」と胸を張った。

捕手としては初回1死三塁の挟殺プレーで三塁走者をアウトにできず、5失点につながった。「一つのミスで負けにつながってしまうのが、分かった」と後輩には糧にしてくれることを願った。

「非日常的で夢のようだった」という初の甲子園。指導に訪れたOBで大洋、横浜などで活躍した高木豊氏からも「お前が打てないと勝てない」と期待された遠矢は進学し、野球を続ける。「自分も立石さん（創価大）のような選手になれたら」。今秋ドラフトの目玉に挙がる憧れのOBのような勝負強い打者を目指す。 （杉浦 友樹）