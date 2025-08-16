SUPER GTファンは入会しないと絶対に損！ お得な特典ばかりの「SUPER GT サポーターズクラブ」が破格の内容だった
この記事をまとめると
■SUPER GTは日本でもっとも盛り上がっているモータースポーツだ
■ファン向けの専用クラブとして「SUPER GT サポーターズクラブ」が存在する
■入会するとさまざまな特典や限定グッズを購入する権利を得ることができる
SUPER GTファン必見のファンクラブとは
日本でもっとも人気なモータースポーツといえば、全日本GT選手権時代から続く、30年以上の歴史を持つツーリングカーレース、SUPER GTだ。
SUPER GTは、GT500とGT300という出力の異なるカテゴリーのマシンたちが30台以上、同時に走るという手に汗握るレース展開が何よりも魅力。また、世界的に見ても珍しい、複数のタイヤメーカーが参入しており、仮に似たようなマシンと実力で走っていても、レース展開が読めないところもまたおもしろさとなっている。
そんなSUPER GTには、さまざまなチームが参戦しているので、チームごとにファンクラブが用意されている場合もあるのだが、「SUPER GTというカテゴリーが好きだ！」みたいな人にとっては、かえってその特典がマッチしない場合も。
しかし、そんな根っからのレース好きには、”もうひとつのファンクラブ”が用意されていることをご存知だろうか？
それが、「SUPER GT サポーターズクラブ」なるもの。SUPER GTを現地で観戦したことがあれば、「SUPER GT サポーターズクラブ」と書かれたテントを見たことがある人も多いのではないだろうか。
これは、SUPER GTファンに向けて展開されているもので、推しのチームではなく、SUPER GTそのものを推すというファンクラブだ。
では、入会すると何が特典として受け取れるのか？
じつは、以下にあるように、入会するとこれだけの特典が受け取れる。
■会員専用WEBサイト
・大会ポスターデータや公式通知（タイムスケジュール）等のデータダウンロードサービスや電子ブック閲覧サービスなどを利用可能。
会員向けに優先して最新情報をお届けします。
■SUPER GT来場特典
・来場者プレゼント
・SUPER GTサポーターズクラブサポートブース（休憩スペース）の利用
・イベント会場内SUPER GTオフィシャルショップで会員割引適用
※10%オフ（一部除外品あり。会場限定。）
・大会フライトタグ予約販売
・会員限定イベントへの参加
■サーキット以外での特典もいっぱい
・ドライバーサイン入りグッズプレゼント（抽選）
・会員限定グッズの購入
・サポーターズクラブカメラ部への参加
・スポーツランドSUGO内SUGO CAFÉのご利用優待
※5％オフ
・各種SUPER GTプロモーションイベント情報をお届け
・大阪オートメッセ招待券プレゼント（抽選）
■会員向けチケット販売特典
・送料無料
・会員割引観戦券の購入
・各種会員限定チケットの購入
・観戦券・駐車券購入で大会特製クリアファイルプレゼント
・SUPER GT年間パスの購入
※数量限定・期間限定販売
■入会プレゼント
・会員限定クリアファイル／フライトタグプレゼント
※数量限定・無くなり次第終了
これほどの恩恵が受けられるファンクラブはそうそうない。しかも、年会費はたったの6600円（税込）！（有効期限：2025年12月31日（水）まで。レースカレンダーにより変更になる場合あり）
パッと見ただけでも、「赤字にならないのか？」と心配になるほど充実しているのがおわかりいただけるはずだ。さらに、「SUPER GT サポーターズクラブ」に入会すると、グッズの割引や限定チケットの購入権利を得ることができるだけでなく、サポーターズクラブ限定グッズを購入することまでできてしまう。
ちなみに8月より、ファン待望の各マシンのグラフィックなどを使用した新作グッズも登場したので、そちらも必見。しかも、SUPER GTオフィシャルショップのGT500マシングッズは、会場限定でサポーターズクラブ会員は10％割引で購入可能だ。
そのほか、サポーターズクラブ会員限定商品として、「マフラータオル（2000円／税込）」も用意されている。サーキットに行くと同じグッズを持っている人を見かけるかもしれないが、会員しか買えないグッズともなれば、その存在はかなり貴重。周囲に自慢できるかもしれない（!?）
史上初のスプリントレースとなったRd.4が終了し、SUPER GTはいよいよRd.5の鈴鹿から後半戦に突入する。現在、GR Supra勢が優勢となっているが、今後のレース展開にも期待したい。
そして、注目の後半戦スタート前に、「SUPER GT サポーターズクラブ」への入会もぜひ検討してみてほしい。
SUPER GT サポーターズクラブの詳細はこちら