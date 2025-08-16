クラランスから97％美容液配合「スキンイリュージョン セラムプライマー」登場

クラランスは、メイクの仕上がりを格上げする「スキンイリュージョン セラム プライマー」（SPF30 / PA+++）を2025年9月5日に新発売します。97％美容液フォーミュラで、毛穴や凹凸をナチュラルにカバーしながら、素肌の水分・油分バランスを整え、テカリを防止。ホワイトマザーオブパールの光効果で、内側から発光するようなルミナス肌を一日中キープします。価格は30mLで5,500円（税込）。

97％美容液フォーミュラで素肌もケア



「スキンイリュージョン セラム プライマー」は、植物由来のスキンフィットテクノロジーで、第二の肌のようになじむ薄膜を形成。ファンデーションのフィット力を高め、美しい仕上がりが続きます。

3種のオーガニック植物エキス*1配合で毛穴を引き締め、テカリを抑え、うるおいを保つケアも同時に叶えます。SPF30 / PA+++で日中の紫外線から肌を守り、季節の変わり目にもゆらぎにくい肌へ導きます。

*1 イチゴノキ果実エキス（整肌成分）、エピロビウムフレイスケリ花／葉／茎エキス（整肌成分）、カカオエキス（保湿成分）

光を纏うようなルミナス肌を演出



厳選されたホワイトマザーオブパール2とほんのりピンクのパールが、色むらを自然にカバー。光を反射して、内側から輝くような美しいツヤを与えます。

肌のバリア機能を高めるセラミド3も配合し、環境ストレスや乾燥から肌を守ります。べたつきのない軽やかなつけ心地と、上品なフローラルノートの香りで、朝のメイク時間が心地よいひとときに。

*2 酸化チタン、合成フルオロフロゴパイト、トリエトキシカプリリルシラン

*3 セラミドＮＰ （保湿成分）

同シリーズとの組み合わせで完璧な仕上がり



同ブランドの「スキン イリュージョン フルカバレッジ ファンデーション」（30mL 全6色 各7,150円税込）と合わせれば、ルミナスマット肌が完成。

薄膜でありながら高いカバー力と美容液発想の保湿感を備え、表情の動きにもぴったり密着。24時間*8続く美しさを叶えます。毎日のメイクに上質なツヤと透明感をプラスしたい方におすすめです。

*8 化粧持ちデータ取得済み（クラランス調べ。効果には個人差があります）

素肌も輝く、進化系プライマー

クラランスの「スキンイリュージョン セラム プライマー」は、メイクとスキンケアの両方を妥協したくない女性にぴったり。

97％美容液処方とSPF30 / PA+++の紫外線ケア、そして光を纏うルミナスな仕上がりが一日中続きます。価格は30mLで5,500円（税込）。忙しい朝もワンステップで、上質なツヤ肌が手に入ります。