¡Ö¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¯¤ÈÂ¤Î·ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¡×¾¾ËÜÎçÀ¸¡¡Èþ¤·¤¹¤®¤ë½÷Áõ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¾®¤µ¤Ê´é¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊÌÜ¸µ¤È¤¹¤Ã¤ÈÄÌ¤ëÉ¡¶Ú¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÈþ·Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡Ù¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤½÷Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ê25¡Ë¡£¸¶ºî¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢³ëÆ£¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥ä¥Ð¤¤¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ù¤È¡¢½é¤á¤Æ¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¸÷¤Ï¡¢Ã¯¤«¤é¤â½÷À¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê³°¤â½÷À¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤¬½÷À¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤·±Îý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤éÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ËÍ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢¾¾ËÜ¤é¤·¤¤»ÑÀª¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½÷Áõ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¦¥£¥Ã¥°ÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¤ÇÆ¬¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¯¤ÈÂ¤Î·ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤·¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¥«¥é¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤â¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸¶ºî¤Î¸÷¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È´éÁé¤»¤·¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢ÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³«¤¤¤Æ»ÑÀª¤âÈþ¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¤È¤«¡¢¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
·àÃæ¡¢¾¾ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¸÷¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î½Õ¹á¤Ë¡¢¥á¡¼¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£³ØÀ¸»þÂå¤ÏÌîµå°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤â¡¢Ãå¾þ¤ë´î¤Ó¤òÃÎ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È´Ý´¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤Çµ×¡¹¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ò¿¤Ð¤»¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥á¡¼¥¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊBIGBANG¤µ¤ó¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢SNS¤Ç¥á¡¼¥¯Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ç¤âµ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¡¢¥á¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¸«¤òËá¤¯¤È¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢ÆâÌÌ¤â¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÚINFORMATION¡Û
¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È¡Ù
¡ÊTBS·Ï¡¦Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0:58¡Á ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯¡¢ÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê/ Netflix¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ²ÐÍËÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡Ë
Âç³ØÀ¸¤ÎÊ¡±Ê½Õ¹á¡ÊÈøºì¿¿²Ö¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈþ¤òÄÉµá¤¹¤ë½÷ÁõÃË»Ò¡¦¿À»³¸÷¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥á¡¼¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤¯