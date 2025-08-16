ガバッと着るだけでおしゃれ！【しまむら】大人に似合う♡「淡色ワンピ」

忙しい毎日、コーデ組みを考える余裕がない時は、1枚でコーデの軸が決まるワンピースが頼りになります。今回は大人女性におすすめしたい【しまむら】の「淡色ワンピ」にフォーカス。柔らかな色味と高見えしそうなデザイン性が魅力で、休日のおでかけにも普段使いにも活躍が期待できそうです。どんなアイテムか、早速チェック！

さりげないデザイン性が光るコード刺繍デザイン

【しまむら】「TT*MIIコードシシュウOP」\2,420（税込）

淡いベージュカラーがやさしい雰囲気のキャミソールワンピース。胸元の切り替えとタックデザインがコーデに立体感を作ります。裾のコード刺繍がさりげないアクセントに。さらに細めのストラップはダブル仕様で、細部にまでこだわりが感じられます。シンプルなインナーを合わせるだけで即おしゃれ見えが叶いそう。

くしゅっとギャザーで華やかさをプラス

【しまむら】「ドッキングキャミOP」\1,969（税込）

ペプラムデザインによるギャザーが目を惹くこちら。シンプルながらも華やかさを感じる一枚です。ギャザー位置が高めに設定されているので、テクニック要らずでスタイル良く着こなせそうな点も高評価。表情ある生地感も相まって、高見えも期待できるかも。

