世界初の女性アイドルグループ型ロボット、1万580元で落札―中国

中国のロボットメーカー、霊童機器人が開発したエンボディドAI（人工知能）人型ロボット「霊童・念NIA-F01」が、8月12日夜にオークションで1元（約20円）から出品され、最終的に1万580元（約21万2000円）で落札されました。入札には1万1693人が注目し、話題を集めました。

NIA-F01は世界初の女性アイドルグループ型ロボットと呼ばれ、同社が手がけるロボットの女性アイドルグループ「heartbit 械芯少女」のメンバーとして活動しています。同グループはChinaJoy2025でダンスパフォーマンスを披露しました。

高さは56センチ、重さは700グラム未満です。肌の部分は柔らかいPVCやシリコン素材を用い、骨格にはABS樹脂と金属を採用しています。独自開発のマイクロデジタルサーボモーターなどにより細やかな動きが可能で、自然な所作を実現します。顔や髪、衣装は交換可能で、ユーザーの好みに合わせた外観カスタマイズにも対応します。

機能面では、ECEマルチモーダル感情共鳴エンジンを搭載し、双眼カメラで表情を認識、マイクアレイで声色や感情を分析します。視覚・聴覚・触覚の感知ネットワークを構築し、ユーザーの感情に応じた会話や応答が可能です。また、京東（ジンドン／JD.com）の対話AI「JoyInside」とも連携し、高い感情知能を備えたコミュニケーションを提供します。

さらにキャラクターカスタムシステムにより、好みの声質や性格を設定できます。ユーザーは自身の声紋をスマートフォンのアプリからアップロードして独自の音声を生成できるほか、「毒舌」「腹黒」「秀才」など複数の人格タグから選択可能です。これにより、アイドルのような存在から日常の話し相手まで、多様な役割を担わせることができます。

このようにNIA-F01は、最新のAI技術と高度なモーション制御、豊富なカスタマイズ性を融合させた次世代ロボットとして、エンタメから日常生活まで幅広いシーンでの活躍が期待されています。（提供/CRI）