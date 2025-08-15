この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「助産医ばぶばぶ」で活躍する12人産んだ助産師HISAKOさんが、「【大家族ごはん】和食10人分作りました。おかず5品汁1品 大家族」と題し、10人分の晩ご飯を手際よく作る様子を披露した。動画では、HISAKOさんが忙しい日々の中、どのように工夫して大家族の健康的な和食を用意しているかを語っている。



HISAKOさんは「私は料理が大好きです」と笑顔で語りつつ、今回のメニューについて「今日は沖縄県産のメカジキで中学生のリクエストにこたえて照り焼きにしました」と説明。その他、肉じゃが、きゅうりの酢の物、ひじきの煮物、にんじんのきんぴら、味噌汁と盛りだくさんの和食がテーブルに並ぶ。



料理過程も手際よく紹介。「多めに作るのは平日で忙しいので、そこに回したりする意味もあって、日曜日は少し多めに作ります」と、大家族ならではの時短＆作り置きテクも明かす。食材の下ごしらえや手順についても、「きんぴら用と、ひじきの煮物用。これは肉じゃが用」と用途ごとに分ける丁寧さや、「本当はタコでやってほしいってことにも言われるんですが、タコ高いね、カニカマで許せ」と庶民派のコメントが光る。



肉じゃがや煮物、きんぴら、味噌汁まで完成すると、「10人前の和食完成でーす！」と達成感をにじませた。特に食事の盛り付けでは、「大家族ですが絶対大皿では出しません。こうやって全部分けてあげないと、ちっちゃい子たち本当に好きなものしか食べないので」と、“一人一皿”にこだわる独自の食卓ルールを語った。



動画の最後には、「12人分が助産師HISAKOの子育てチャンネル。また次の動画でお会いしましょう、バイバーイ」と笑顔で締めくくりつつ、「頑張らんで 適当で」と、自身の子育て哲学もさりげなく伝えていた。