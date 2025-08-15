ゲームをしているだけでお金が入り、契約や支払いもすべて自動で完了する。そんな、極限まで効率を高めた働き方が、ブロックチェーンによって可能になろうとしている。実際、ゲームだけで月に数万円を稼ぐ人たちがフィリピンにいる。ブロックチェーンが人類にもたらす、大きな可能性とは？※本稿は、小田玄紀『デジタル資産とWeb3』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。

ブロックチェーンを使った

サービスが世界を変えていく

デジタル資産の普及と並行して、ブロックチェーン技術を応用した様々なサービスやプロジェクトが登場しています。これらが「Web3」（編集部注／ブロックチェーンなどの技術によって実現される次世代の分散型インターネットのこと。従来のWeb2.0においては巨大プラットフォーマーがデータを独占していたが、今後はブロックチェーン上に分散保存され、ユーザー個々人が自分のデータを管理できるようになる）と呼ばれるものです。

Web3はいま生まれつつある新しい産業のトレンドであり、それらが切り開く未知の世界です。

そのため現段階では、具体的なイメージや定義は様々ですが、共通して挙げられるのは次の4点だと私は考えています。

（1）ブロックチェーン技術をベースにしていること

（2）経済的なモチベーション（報酬）を組み込んでいること

（3）様々な対象の分散化を目指していること

（4）スマートコントラクトによる自動執行が可能なこと

（1）と（2）はデジタル資産と共通する基本的な要素です。広義または最広義のブロックチェーンには様々なバリエーションがありますが、ブロックチェーンを安定的に運用していく上で（2）は欠かせない条件です。

一方、（3）と（4）は、具体的なサービスやプロジェクトによって捉え方や使い方が異なります。

Web3を理解する上で特に重要なのが（3）の「分散化」です。例えばビットコインなどの暗号資産では、取引データの記録（台帳）を所有したりする権限が参加者（ノード）に分散化されています。

Web3ではこうした権限に限らず、様々な対象が分散化されていくのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）