◇第107回全国高校野球選手権第9日・２回戦 綾羽1-5横浜（2025年8月14日 甲子園）

春夏通じて初出場の綾羽は、優勝候補の横浜と序盤は互角に渡り合ったが、ミスが失点につながり敗退した。

エース左腕・藤田陸空は、同点とされた後の5回2死一、二塁から3番手として救援。6回に連続死球で無死一、二塁を招くと、バントの打球を三塁へ悪送球する間に2者の生還を許した（記録は犠打野選と失策）。「チームに流れを持ってこようと思ったが、うまく修正しきれなかった」。8回にも連続失策が失点につながり、千代（ちしろ）純平監督は「初めての甲子園でミスをするなと言うのがむちゃだと思う」と責めなかった。

異例の6人継投で今春の選抜王者を5安打に抑えた。先発した2年生左腕・米田良生有（らいり）は4回1/3を1失点。「監督にも選手にも“こいつなら任せられる”という投手になりたい」と前を向いた。（石丸 泰士）

《6投手が登板》

○…綾羽は6投手が登板。選手権で1試合6人（延べ人数を除く）の継投は、23年に浦和学院が仙台育英戦で記録して以来。同年に英明は、智弁学園戦で2人の投手が4度ずつ登板する、延べ8人継投をした例がある。