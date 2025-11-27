準硬式東西対抗戦で初の甲子園マウンド…防衛医科大学校の医学生投手多様な選手が集まる野球チームだからこそ、人間的に成長できることがある。阪神甲子園球場で21日、「第4回全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦甲子園大会」が開催され、西日本選抜が東日本選抜に9-5で勝利した。敗れた東日本選抜の一員として試合中盤でリリーフした奥山虎太郎投手（防衛医科大学校4年）は「すごく良いマウンドでのみ込まれてしまいま