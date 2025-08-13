２０１２年１月にワシントンでコダックのフィルムやネガ、現像された白黒写真などが披露されたときの様子/Gary Cameron/Reuters

ニューヨーク（ＣＮＮ）創業１３３年の写真メーカー、イーストマン・コダックは１１日の決算報告で、約５億ドル（約７４０億円）に上る債務を返済するための「確約された融資または利用可能な流動性」がないと述べた。「こうした状況は、当社の企業としての継続能力に重大な疑義を生じさせる」としている。

コダックは、退職年金制度への支払いを停止することで現金を捻出することを目指している。関税については、カメラやインク、フィルムなど多くの製品を米国で製造しているため、事業に「実質的な影響」を与えるとは想定していないという。

コダックの広報は１２日、ＣＮＮへの声明で、「期日前に融資の大部分を返済し、残りの債務や優先株債務を修正・延長、または借り換えできると確信している」と述べた。

コダックの株価は１２日正午に２５％あまり下落した。

栄枯盛衰

コダックは１８９２年設立。その起源は創業者である故ジョージ・イーストマン氏がプレートコーティング機の特許を初めて取得した７９年にさかのぼる。同氏が最初のコダックカメラを２５ドルで販売したのは８８年のことだった。

コダックカメラは写真を広く普及させるべく設計された。イーストマン氏は「あなたはシャッターを押すだけ、あとはわれわれにお任せください」というスローガンを生み出した。

社名にほとんど意味はなく、「コダック」という単語はイーストマン氏が思いついたものだという。

コダックはカメラとフィルムの製造で１世紀にわたり成功を収めた。エコノミスト誌によると、１９７０年代のある時点では、米国におけるフィルム販売の９０％、カメラ販売の８５％を占めるほどだったという。

しかし市場での圧倒的地位は、同社が開発した技術によって終焉（しゅうえん）を迎えた。コダックは７５年、世界初のデジタルカメラを発売した。

同社はデジタル技術の台頭を生かすことができず、２０１２年には連邦破産法第１１条の適用を申請。債権者は１０万人、負債総額は６７億５０００万ドルに上った。

その後、２０年には医薬品原料生産へと軸足を移し、株価は急上昇していた。

最近の損失にもかかわらず、昨年には同事業の拡大を目指すと発表。同社は映画業界を含む企業向けにフィルムや化学薬品の製造も続けており、さまざまな消費者向け製品の自社ブランドのライセンス供与も行っている。