【独自】相川七瀬の17歳次男が『ジュノンボーイコンテスト』快進撃中　注がれる「芸能界の熱視線」

昨年は谷原章介の息子がフォトジェニック賞を受賞

小池徹平や三浦翔平、菅田将暉などを輩出してきた若手俳優の登竜門である『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』。今年で第38回を迎える同コンテストは例年１万人を超える応募があり、現在は熾烈な選考を経て、ベスト30まで絞り込まれている。

８月15日には『BEST30お披露目イベント』が開催予定。最終的にはBEST10まで絞られ、敗者復活者５人を合わせた計15人が“ファイナリスト”となり最終選考会へ進む。

そんな中、芸能界が注目しているのが、益子凛生くん（17）だという。

「実は益子くんは『夢見る少女じゃいられない』『トラブルメイカー』などのヒット曲で知られる相川七瀬さん（50）の次男なんです。現在は高校３年生の17歳で、176センチのイケメン。やっぱり他の子よりもオーラがありますよ」（芸能プロ関係者）

相川は’24年９月にインスタグラムで２人の息子との“顔出しショット”を公開。第３子となる長女の顔は隠されていたが、

〈my kids３人の誕生日。いつの間にか頼れる程にこんなに大きくなった いつも私を理解しようとしてくれて、励ましてくれてありがとう〉

とコメントし、子どもたちの成長を素直に喜ぶ母親の素顔をのぞかせていた。

「相川さんは凛生さんの快進撃がよほどうれしいようで、知人たちにすぐに報告していましたよ。というのも、凛生さんはドラマーとして、すでに相川さんのバックバンドで活動しており、３人のお子さんの中ではもっとも芸能活動に積極的。そんな息子が相川さんもかわいくて仕方ないのでしょう」（音楽関係者）

芸能人二世といえば、昨年のジュノン・スーパーボーイ・コンテストでは谷原章介の長男・谷原七音がフォトジェニック賞を受賞したことが話題になった。今年も大物二世がコンテストを騒がすことになりそうだが……。

そこで本サイトは相川の事務所に事実確認と喜びのコメントを聞こうと問い合わせを行ったが、期限までに回答は得られなかった。

ジュノン・スーパーボーイ・コンテストのプロフィールには、

〈世界に通用するアーティスト、俳優になりたいと夢を追いかけています〉

と書いている凛生くん。ジュノンボーイの勲章を手にして、芸能界に羽ばたくことはできるのか――。