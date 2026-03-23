敏腕経営者とのランチデートがNEWSポストセブンに報じられた"ロックの女王"こと相川七瀬（51）。【写真】顔が触れ合うほどの距離でランチデートを楽しむ相川七瀬。笑顔で見つめ合う場面も相川の所属事務所は2人の関係について、『プライベートは本人に任せています』と、回答。そして、取材を進めると、お相手の男性は相川の8歳下で、人気予約サイトを運営する実業家であることがわかった。相川が男性とデートを楽しんだのは