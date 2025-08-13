新たなDF確保か リヴァプールはイングランド代表DFグエイ獲得のためクリスタル・パレスとの交渉を加速中と報道
リヴァプールは今夏新たなDF獲得を狙うようだ。
『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、リヴァプールは今夏の移籍市場で25歳のイングランド代表DFマーク・グエイの獲得を目指しており、クリスタル・パレスとの交渉を加速させているという。
チェルシーの下部組織出身であるグエイは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格するも定位置は確保できず、その後はスウォンジー・シティへのレンタル移籍を経験。しかし2021年7月に現所属のクリスタル・パレスへ加入すると、同クラブでは主力に定着。昨季もプレミアリーグ34試合に先発出場し、3ゴール2アシストと守備の要として活躍している。
プレミアリーグ屈指のDFへと成長したグエイだが果たして王者リヴァプール入りは実現するのだろうか。
WHAT A MOMENT!— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 10, 2025
Three months, two trophies
European football to come for Crystal Palace, what a season to come
@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/LfxSePpgac