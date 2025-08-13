リヴァプールは今夏新たなDF獲得を狙うようだ。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、リヴァプールは今夏の移籍市場で25歳のイングランド代表DFマーク・グエイの獲得を目指しており、クリスタル・パレスとの交渉を加速させているという。



チェルシーの下部組織出身であるグエイは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格するも定位置は確保できず、その後はスウォンジー・シティへのレンタル移籍を経験。しかし2021年7月に現所属のクリスタル・パレスへ加入すると、同クラブでは主力に定着。昨季もプレミアリーグ34試合に先発出場し、3ゴール2アシストと守備の要として活躍している。





WHAT A MOMENT!



Three months, two trophies



European football to come for Crystal Palace, what a season to come



@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/LfxSePpgac — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 10, 2025

そんなグエイだがリヴァプールが獲得に向けて動いている模様。同氏によると、リヴァプールはグエイ獲得のため現在クリスタル・パレスと交渉中で未だ正式オファーは提出していないが、リヴァプール移籍実現に向けて尽力しているとのこと。グエイ自身はイン グラン ド代表として来年の ワールドカップ に出場するためクラブでの出場時間確保を望んでいるという。なおグエイとクリスタル・パレスの現行契約は2026年夏までとなっており、今夏移籍しなければグエイは来夏フリーでクラブを離れることになる。 プレミアリーグ 屈指のDFへと成長したグエイだが果たして王者リヴァプール入りは実現するのだろうか。