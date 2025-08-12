¡Ú¥Î¥¢¡ÛOZAWA¡¡8¡¦16¥á¥¤¥ó¤Î´ÝÆ£ vs KENTA¤òµ¿Ìä»ë¡Ä£¹·î£Î¡Ý£±¤â¡Ö½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Î¥¢¤Îà£Ô£è£å¡¡£Ò£å£á£ì¡¡£Ò£å£â£å£ìá¤³¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ë´ÝÆ£ÀµÆ»¤¬Ä©Àï¤¹¤ë£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¡Ê£±£¶Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ò¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£³¤³°±óÀ¬Á°¤Î¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤³¤½¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤ë¤ÇË½É÷¤Î¤è¤¦¤Ê£Ï£Ú£Á£×£ÁÀá¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÏÃ¤Ï£±Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¡¢¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÇÔËÌ¡£°ÊÍè¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ·É¤¤Â³¤±¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡×¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ËÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤Ï³¤³°±óÀ¬¤ò·èÃÇ¡££Ï£Ú£Á£×£Á¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤ÎÀîºêÂç²ñ¤Ç¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£Ï£Ú£Á£×£Á¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡õ¥À¥¬¡õ¥Ì¥ë vs ´ÝÆ£ÀµÆ»¡õ·ý²¦¡õ¥â¥Ï¥á¥É¥è¥Í¡õ¶áÆ£½¤»Ê¡Ë¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò²õ¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¡£¿ÍÃÒ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¯Å¨¤È¤Î·ãÆÍ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸Â³¦¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¿¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÂ¤ò¤«¤¹¤«¤Ë¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±£¶Æü¤Ï·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î»î¹ç¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²£°Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤é²«¶â¥«¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤¼¥ª¥ª¥ï¥À¥µ¥ó¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î»î¹ç¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ï£··î£±£¹Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç·ý²¦¤òÁê¼ê¤Ë£Ç£È£Ã²¦ºÂ¤ò¼º´§¤¹¤ë¤â¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö·ý²¦¤¬ÉÔÀµ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î·ý²¦¤«¤é¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡Ê£Ë£Å£Î£Ô£Á¤¬¡Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ë²¿¤Î²ÁÃÍ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÊý¤¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£
¡¡º£¸å¤Î¥Ù¥ë¥ÈÀïÀþ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥«¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¾å¤ÎÏ¢Ãæ¤òÁ´°÷»¦¤¹¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ù¥ë¥È¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼êÃÊ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£²¦ºÂ¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù£²£°£²£µ¡×¡Ê£¹·î£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£µ¤Ê¬¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±ì¤Ë´¬¤¤¤¿¡£
¡¡£Ç£È£Ã¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò¡¢¤â¤¦¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£