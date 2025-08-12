パリ五輪金メダルから1年…23歳のレスリング女王が新たな決意を記す「初心に帰って、謙虚に、貪欲に、素直に、頑張る」

パリ五輪のレスリング女子76キロ級で金メダルを獲得した鏡優翔(C)Getty Images

パリ五輪のレスリング女子76キロ級を制した鏡優翔（ゆうか）が8月11日に自身のインスタグラムを更新。金メダル獲得から、ちょうど1年が経った日にあたり、新たな決意を示した。

鏡は、日の丸を背面で広げる前田翔吾コーチを肩車で担ぎ上げ、喜びを爆発させている写真を含めた8枚を投稿。「1年前の今日、私は最っ高の景色を観ていました」とパリでの栄光の瞬間を回想した鏡。続けて「この日から私の人生は一気に変わり、オリンピックの凄さを改めて感じました」と五輪がもたらした影響の大きさをつづった。

さらには、金メダル獲得の瞬間を写した写真を見返したことに触れ「みんなの表情がやっぱり特別で、幸せで、もう一度みたいって強く思います」と再び表彰台の一番上に立ちたいという強い思いも吐露。「この1年でたくさんの経験をしたし、いろんな景色をみたけど、もう一度原点に戻って、初心に帰って、謙虚に、貪欲に、素直に、頑張る」と意気込みを記した。