リクスタ（千葉県市川市）のアプリ「お寺がいいね」「御朱印帳」、ウェブサイト「神社がいいね・お寺がいいね」が「2025年上半期お寺トレンドアクセスランキング東西ベスト20」を公開しました。今回は、西日本版のベスト3を紹介します。

ランキングは2025年1月1日から6月30日、ウェブサイト、アプリのデータベースから、「オススメ度」が4.0以上のお寺のみを抽出。さらに総検索数1449万9098の中から、検索数の多い順に集計して作成しています。

3位は「補陀洛山 普門院 六波羅蜜寺（ふだらくさん・ふもんいん・ろくはらみつじ）」（京都市）でした。近畿地方や岐阜県にある寺院を巡る「西国三十三所」の巡礼地として有名で、平安から鎌倉時代の木像彫刻を代表とする名宝が数多く安置されています。

2位には「音羽山 清水寺（おとわさん・きよみずでら）」（京都市）がランクイン。「懸造り」という伝統工法を用いて作られた「清水の舞台」から、京都市の景色を眺めることができます。

そして、1位は「鹿苑寺（ろくおんじ）」（京都市）でした。「金閣」が特に有名なため、一般的に「金閣寺」と呼ばれており、室町時代に足利義満によって建てられました。