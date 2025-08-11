【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

キャッチした瞬間に“予言”を思い出した。ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。これで本塁打王争いでナ・リーグトップに並んだ。

右翼席でホームランボールをキャッチしたのはロサンゼルス出身の36歳、ダンテ・ワイリーさんだった。「打球を見た時に、ただボールを追いかけて捕ったんだ。クールなことだね。特別なボールを手に入れることは、アメージングです」と興奮気味に話した。

直後には「彼（大谷）に感謝したいね。ハグしたいよ。ありがとうと伝えたいね」と記念球を大切に抱えていた。さらに“予言”も的中したといい「ショウヘイ・オオタニのボールを捕ると試合開始前からわかっていたんだ。カリフォルニアで試合を行っている彼の父親の野球チームにも敬意を表したいね」と気分を高めていた。

ワイリーさんの息子は12歳で「キングって言うんだ。私は野球はやらないよ。息子は野球をするけどね。彼はショウヘイが大好きなんだ。ショウヘイの大ファンでね」と話し、記念球を撫でていた。（Full-Count編集部）