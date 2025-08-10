「ハシゴしてやっと出会えた！」【セリア】デザインが可愛い♡「110円巾着」
毎日持ち歩く小物は、センス良くかわいいものを選びたい！ バッグからお気に入りのデザインが見えるだけで、楽しくなるかも。【セリア】から登場した「おしゃれ巾着」は、\110（税込）とは思えないおしゃれ感が魅力。在庫切れの店舗もあるようなので、出会えたら即カゴIN推奨です。
センスが光るシルバー巾着
【セリア】「シルバー巾着 織ネーム付」\110（税込）
シルバーカラーが印象的なおしゃれ巾着。ポリウレタンコーティング素材を使用しており@ftn_picsレポーターとも*さんによると「厚めの生地」「ぷっくりしている」とのことです。織ネーム付きのデザインがポイントで、プチプラとは思えない高見え感。手のひらサイズなので、リップやイヤホンなどの小物を入れるのにぴったりです。
優しい雰囲気が魅力の巾着
【セリア】「コットン巾着袋 ロゴ」\110（税込）
ナチュラルな風合いと淡いピンクが魅力のコットン巾着袋。ピンクとホワイトの組み合わせが大人かわいく、手に取るたびにほっこり癒されそうです。レポーターのとも*さんによると「何店舗も回って、やっと出会いました」とのことで、人気アイテムのよう。店舗で見つけたら即ゲットして。
Writer：licca.M