北野瑠華が地上波連続ドラマ初主演で挑むちょっぴりエッチなラブコメディー『グラぱらっ！』（ABCテレビにて毎週日曜深夜0時10分放送）

晴れてさくら（北野瑠華）のマネージャーとなった忍（押田岳）。

さくらがグラビア雑誌の表紙を目指すきっかけとなったのが、元ミスフランク・さおり（二瓶有加）の存在。

そのことを知った忍は、さくらの『ミスフランク』グランプリ獲得を後押しするため奮闘する。

表紙を飾るという夢に向かって走り出したさくらと忍を、もどかしそうに見ていたのはチコ（矢野ななか）。忍に振り向いてもらいたいチコは、ある決意を固めるのだった…。

【出演】

葛木さくら 北野瑠華

隅田忍 押田岳

椎名あゆ 橋本梨菜

チコ 矢野ななか

ムーたん 西洋亮

花田さおり 二瓶有加

盛岡ヒデ 和合真一

清水玲菜 池田ゆうな

渡辺 宮崎隼人

逢坂みお 永尾まりや ※逢 のしんにょうは点ひとつです

【第４話あらすじ】

悪徳マネージャーから逃れたさくら（北野瑠華）は、忍（押田岳）をマネージャーにフリーとして活動を始めていた。雑誌『フランク』のグラビア撮影後、『フランク』編集担当・渡辺（宮崎隼人）から、雑誌主催のミスコンテスト『ミスフランク』への出場を勧められる。グランプリ受賞者は雑誌の表紙を飾るという話に、二人は目を輝かせる。

撮影で居合わせたのは３年前の『ミスフランク』グランプリのさおり（二瓶有加）。自身もグランプリを獲るまではフリーとして活動していたというさおりは、ネットでのライブ配信がバズったことをきっかけにグランプリを獲得、その後に大手事務所に移籍し活躍の幅を広げることができたとさくらに語る。

実はさくらにとって、さおりはあこがれの存在だった。学生時代にいじめられていた時、元気なさおりの表紙に勇気づけられたことが、グラビアを目指すきっかけだった。その話を聞いた忍は、さくらが表紙を飾るためにもグランプリ獲得を誓う。

表紙を飾るという夢に向かって走り始めたさくらと忍を、もどかしそうに見ていたのはチコ（矢野ななか）。忍に振り向いてもらいたいチコは、自分のことを応援してもらえるように、ある決意を固める…。

そして、『ミスフランク』ファイナリスト発表の当日。ギャル系グラドル・あゆ（橋本梨菜）を筆頭に有力なグラドルたちが選ばれる中、さくらもファイナリストに選出されるのだが…。ネットでの写真投票、そしてライブ配信での反響が大きく選考を左右する『ミスフランク』ファイナリストたちの熾烈な争い。だが、そのライブ配信には、怪しい投げ師の存在も…。純粋に夢を追うさくらと忍の知らないところで、欲にまみれた波乱だらけの『ミスフランク』の幕が開けようとしていた…！

ABCテレビ『グラぱらっ！』は、毎週日曜深夜0時10分放送。TVerで見逃し配信 DMM TVでは独占見放題配信！８月10日（日）は、深夜０時４０分放送 ※放送時間変更の場合あり