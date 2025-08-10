この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、黒字経営のプロ・市ノ澤翔氏が「【要注意】あなたの取引先、当てはまってませんか？潰れてしまう取引先の特徴10選がこれです。」と題する動画を公開した。動画では、市ノ澤氏とパートナーの掛け合いを交えながら、近年続く企業倒産の現状について「自分の会社の数字を見るのはもちろん、取引先の動向もちゃんと見ていきましょう」と強調。取引先の突然の倒産が自社の経営に連鎖するリスクを指摘し、「どんな会社が潰れやすいのか“知っておかないとババを引いちゃう”」と注意を喚起した。



市ノ澤氏は、実際に現場で見てきた潰れやすい会社の10大特徴をランク形式で解説。第10位「羽振りがいい」会社については「数字に弱くて借金で遊んじゃうような社長が多い。“利益が出ているように見えないのにやたら豪遊している会社”は要注意」とし、そうした会社が“コロナ融資の6000万円を高級車やキャバクラに使ってしまう”ような事例を紹介。「本当に儲かっていればいいが、見た目だけで裏付けのないハデさは疑ったほうがいい」と独自の視点を示した。



さらに、第9位「社長が高齢なのに後継者がいない」会社については、「70歳を超えても後取りがいない場合、たとえ赤字でなくても廃業リスクが高い」と言及。「ちゃんと会社が儲かっていれば、従業員や第三者が後継者に名乗り出るものです」と断言した。



トップ3となる特徴には、3位「やたら先払いを求めてくる」、2位「銀行返済のリスケ（リスケジュール）をしている」、1位「支払いが遅れ始めた」会社を挙げ、「“先に払ってくれたら安くする”など美味しい話には裏がある。資金繰りが悪化して追い込まれているサインです」と解説。「支払い遅延は、資金ショートが始まっている危険サイン。大口取引先ほど注意が必要です」と力を込めた。



動画終盤では、市ノ澤氏自身の不動産投資経験にも触れ「名古屋のマンションを1億2000万円で購入し、総額2億円以上借金したことがある」と明かしつつ、「金利4.5%のスルガ銀行も利用していたが“儲かる物件なら問題ない、勉強不足が一番危険”」と現場目線のコメントも。



最後に「商売はドライに考えるべき。友人や信頼関係があっても“支払い遅れや経営異変は見逃すな”」「従業員や家族のためにも、冷静な判断が必要」と強く訴えた。倒産リスクが高まる今、「取引先の兆候を日頃からチェックし、連鎖倒産を防ぐことが黒字経営には欠かせない」と動画を締めくくった。