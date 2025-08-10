

マック鈴木は高校を中退してアメリカに渡り、メジャーリーグに上り詰めた photo by Getty Images





MLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道

連載03：マック鈴木

届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。

MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第３回は、日本プロ野球界を経由しない初めての日本人メジャーリーガーとなったマック鈴木を紹介する。

【『投げるか？』から『鈴木くん』へ】

マック鈴木がメジャーリーグのマウンドに立つのを初めて見たのは、2000年の５月20日、アナハイムでのことだった。

その時、私はシドニー・オリンピックの日本競泳チーム取材でロサンゼルスの南を訪ねていたが、報道陣の仲間と「マックが投げるって」という情報を耳にし、車を走らせたのだった。

当時、マック鈴木はカンザスシティ・ロイヤルズに所属していた。

2000年当時、メジャーリーグで活躍している日本出身の選手は野茂英雄、伊良部秀輝、そして2000年になって「大魔神」佐々木主浩がシアトル・マリナーズに移籍したものの、プレーしているのは10人に満たず、野手はまだメジャーリーグでデビューしていない。

マックが異色だったのは、日本のプロ野球を経ることなく、アメリカに渡ってメジャーリーグまで駆け上がったことだ。

「いろいろな事情で高校にいられなくなってしまいまして......それでも野球は続けたい。そこで思いきってアメリカに行くことにしました」

マック鈴木は1992年、エージェントの団野村氏が経営に参画していたシングルAのサリナス・スパーズ（カリフォルニア州・1992年を最後に球団は消滅）に球団職員兼任練習生として参加し、アメリカでの生活をスタートさせる。このときのことを、本人はこう振り返っている。

「父親から、『いろいろ困って来い。お金のことも、野球のことでも、なんでも』と言われまして、ひとりでポンとアメリカに放り出されました。結果的には、それが本当に正解だったと思います。まだ16歳でしたが、英語を勉強しに行くとかそんなことではなく、覚悟を持たないと生きていけない、そうした形で放り出されたのがよかったと思います」

誇張ではなく、底辺も底辺、最下層からのスタートである。とにかく腕一本でのし上がっていくしかない。

「スパースの最終戦、142試合目にたまたま団野村さんの前を通ったら、『投げるか？』って聞かれまして。その試合で94マイル(約151キロ)を記録して三者凡退に抑えると、試合後には、『鈴木くん』って呼ばれました(笑)」

偶然のチャンスをつかみ、1993年に当時マリナーズ傘下だったシングルAアドバンスのサンバーナーディーノでプレーし、４勝12セーブと活躍する。

1994年にはマリナーズとマイナー契約を結んで、AA、AAAを経験し、1996年７月７日、ついにメジャーデビューを果たし、村上雅則、野茂英雄に次ぐ３人目の日本人メジャーリーガーとなった。また、日本プロ野球界を経由しない初めての日本人メジャーリーガーだった。

【「グラブひとつ持って飛行機に乗り込めば」】



ロイヤルズ時代の2000年はMLBでの自身最高成績を収めた photo by Getty Images





初勝利は1998年の９月14日、ミネソタ・ツインズ戦でマーク。翌年、カンザスシティ・ロイヤルズにトレードされるが、マックがメジャーリーグで最も成功を収めたのは2000年のシーズンだった。

この年はローテーションをしっかりと守り、シーズンを通して29試合に先発し、188回３分の２を投げ、８勝10敗の成績を残した。私がこの年の6月、アナハイムで見た時のマックは、まさに充実期を迎えていたのだった。

アナハイムでのマックは、実にたくましかった。

まず、体のサイズがメジャーリーガーそのものだった。もともとの素質に恵まれていたにせよ、191センチの長身で、すらりとした体型は、ロイヤルズのグレーのユニフォームがよく似合っていた。

しかし好調は長くは続かなかった。その後、ロッキーズ、ブルワーズ、再びロイヤルズでプレーしたが、先発、ブルペン投手としても結果を残せず、2002年を最後にアメリカ球界を去る。同年秋のNPBドラフトを経て、オリックス・ブルーウェーブに入団を決める。オリックスからすれば、兵庫県出身のマック鈴木を"逆輸入"した形になった。

ただし、オリックスでプレーした３年間は満足な結果を残すことはできず、2005年のオフに戦力外通告を受けた。ちょうど30歳の時だった。

しかし、そのあとのキャリアがすごい。

30歳ならば、もうひと花咲かせたいと思うのは自然なこと。マックは活躍の場をメキシコ、アメリカのマイナーリーグ、ベネズエラのウィンターリーグ、台湾、ドミニカ、関西独立リーグと、さまざまな国の野球界に身を投じた。

「グラブひとつ持って飛行機に乗り込めば、世界中、どの国に行っても野球ができるチャンスは転がってるんです」

これはマック鈴木にしか言えない言葉だろう。

いま、日本のプロ野球を経由せずにアメリカを目指す選手が増えている。独立独歩で自らの道を切り拓いたマック鈴木の歩みは、かえって輝きを増しているように思える。

引退後は、テレビのバラエティ番組で話す姿も見られた。彼の言葉は、まさに「ネタの宝庫」だった。

【Profile】本名：鈴木誠（すずき・まこと）／1975年５月31日生まれ、兵庫県出身。滝川二高（兵庫）中退。MLBでプレーしたのち、2002年ドラフト２位（オリックス）でNPB入り。2005年にオリックスから戦力外となると、メキシコをはじめ世界各国のリーグで現役を継続した。

●MLB所属歴（６年）：シアトル・マリナーズ（ア／1996、98〜99途）―カンザスシティ・ロイヤルズ（ア／99途〜2001途）―コロラド・ロッキーズ（ナ／01）―ミルウォーキー・ブルワーズ（ナ／01）―ロイヤルズ（ア／02） ＊ナ＝ナショナルリーグ、ア＝アメリカンリーグ

●MLB通算成績：16勝31敗（117試合）／防御率5.72／投球回465.2／奪三振327

●NPB所属歴（２年）：オリックス（2003〜04）

●NPB通算成績：５勝15敗１セーブ（53試合）／防御率 7.53／投球回156.2／奪三振130