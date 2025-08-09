　横浜FCの新戦力FWアダイウトンが9日、ホームでのJ1第25節・浦和レッズ戦(●1-2)で衝撃のデビュー弾を挙げた。

　ブラジル出身のアダイウトンは過去にジュビロ磐田、FC東京、ヴァンフォーレ甲府で活躍し、先月31日にクルーべ・ド・レモ(ブラジル)から横浜FCへ完全移籍。今節の浦和戦でさっそくベンチ入りし、0-2の後半11分に投入された。

　その数分後に味方の退場で数的不利となったが、この男には関係なかったようだ。最前線で存在感を示すと、後半アディショナルタイム9分に圧巻のプレーを見せた。

　DF山崎浩介からのロングボールをジャンプしながら胸トラップし、2タッチ目でマークを剥がす。さらにボックス内で切り返して2人目の逆を取ると、抜き切る前に右足を振り、ゴール左に強烈なシュートを叩き込んだ。

　DAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)は試合後、34歳FWの得点シーンを動画で紹介。「うま!!!」「なんじゃこれ、えぐすぎやろ」「まだこんなバケモンなん」「いつまでこの人は元気なの?笑」「いかつすぎる」「レベル違うな」「チートすぎる」「やっぱり重戦車」「理不尽ゴールとはまさにこの事」「さすがのアダ」と絶賛の声が続々と上がった。