「まだこんなバケモンなん」「理不尽ゴール」「チートすぎる」横浜FCの新加入FWにファン騒然
横浜FCの新戦力FWアダイウトンが9日、ホームでのJ1第25節・浦和レッズ戦(●1-2)で衝撃のデビュー弾を挙げた。
ブラジル出身のアダイウトンは過去にジュビロ磐田、FC東京、ヴァンフォーレ甲府で活躍し、先月31日にクルーべ・ド・レモ(ブラジル)から横浜FCへ完全移籍。今節の浦和戦でさっそくベンチ入りし、0-2の後半11分に投入された。
その数分後に味方の退場で数的不利となったが、この男には関係なかったようだ。最前線で存在感を示すと、後半アディショナルタイム9分に圧巻のプレーを見せた。
DF山崎浩介からのロングボールをジャンプしながら胸トラップし、2タッチ目でマークを剥がす。さらにボックス内で切り返して2人目の逆を取ると、抜き切る前に右足を振り、ゴール左に強烈なシュートを叩き込んだ。
DAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)は試合後、34歳FWの得点シーンを動画で紹介。「うま!!!」「なんじゃこれ、えぐすぎやろ」「まだこんなバケモンなん」「いつまでこの人は元気なの?笑」「いかつすぎる」「レベル違うな」「チートすぎる」「やっぱり重戦車」「理不尽ゴールとはまさにこの事」「さすがのアダ」と絶賛の声が続々と上がった。
あまりにも、規格外— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 9, 2025
自陣からのロングボールを#アダイウトン が胸トラップし
鋭い切り返しからニアを撃ち抜いた!
一年ぶりにJリーグへ復帰した#アダイウトン が早速その実力を見せつけた!
明治安田J1リーグ第25節
横浜FC×浦和
#DAZN LIVE配信中 #Jみようぜ #Jリーグ #横浜FC浦和 pic.twitter.com/3WZ3UFJxwR