カリカリ食感で箸が止まらない！「えのき唐揚げ」の味バリエ

一年を通して価格が安定しやすいえのきを使ったお手軽なから揚げレシピ。とっても大人気で、小さなお子さんから大人のおつまみにまで大活躍するレシピです。

▼にんにく＆生姜をきかせて

鶏のから揚げに使う下味をそのままえのきに。食感がたまらない一品です。



▼塩昆布がアクセント

塩昆布の旨味がしっかり味わえるえのきから揚げ。お子さんでも食べやすく、きのこが苦手な方にもピッタリです。



▼焼き肉のたれでしっかり味に

お好みの焼き肉のたれをまぶして揚げる一品。仕上げにレモンをかけてさっぱりと。お酒のおつまみにおすすめです。







いかがでしたでしょうか!?えのきが苦手なお子さんでも食べやすいカリカリ食感。お好みの味つけで楽しめるのが嬉しいですね。お酒のおつまみやあと一品ほしい時にも大活躍です。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。