ご飯と相性抜群！とり肉＆野菜を煮込んだイタリア料理「カチャトーラライス」
【画像で見る】手間なしなのに本格派の味わい「夏のひと皿ごはん」バリエ15品
うだるように暑い夕方や、疲れて帰ってきた日は、夕飯を作る気力がわかないもの。そういう日には、ひとつの皿にご飯とおかずを盛りつけた「ひと皿ごはん」がおすすめです！ ひと皿といっても、とり肉＆たっぷりの野菜で栄養はしっかりとれるし、盛りつけの美しさも◎。味だって本格派なんですよ！
▷上島亜紀さんさん
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■カチャトーラライス
半熟目玉焼きを崩して食べよう！
【材料・2人分】＊1人分564kcal／塩分2.6g
・とりささ身（筋なし）・・・ 3本（約210g）
・卵・・・ 2個
・なす ・・・2個
・セロリ・・・ 1/4 本
・赤パプリカ ・・・1/2個
・トマト・・・ 1個
・にんにくの薄切り・・・ 1片分
・温かいご飯 ・・・300g
塩 こしょう 小麦粉 オリーブ油 しょうゆ
【作り方】
1．なすは1.5cm厚さの輪切り、セロリは縦半分に切って斜め薄切りにする。パプリカ、トマトは一口大に切る。ささ身は3 等分のそぎ切りにし、塩小さじ1/4、こしょう少々をふって小麦粉大さじ1/2をまぶす。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1を中火で熱し、卵を割り入れて目玉焼きを作って取り出す。
3．フライパンにオリーブ油大さじ1を足して中火で熱し、ささ身、なすを入れて1〜2分焼く。上下を返し、セロリ、パプリカ、にんにくを加えて1〜2分炒める。トマト、塩小さじ1/2、水1/2カップを加え、途中で何度か混ぜながら、ふたをして約5分煮る。
4．器にご飯、3を盛り合わせる。2をのせ、しょうゆ少々をかける。
＊ ＊ ＊
彩り鮮やかな「カチャトーラライス」は、ご飯にももちろんよく合いますが、うどんやパスタにのせて食べてもおいしいんですよ。ぜひ作ってみてくださいね！
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々