226円でこのボリューム!?ドンキの“ヤバ盛りパスタ”が神コスパ！全6種ガチ食べ比べて見つけた「ぶっちぎり1位」は
忙しい日のストックに便利な冷凍食品。ドン・キホーテの大人気シリーズ「ヤバ盛りパスタ」は、1食あたり350〜400gのボリュームながら価格は200円台と、コスパの高さが魅力です。トレーのままレンジでチンするだけで、そのまま食べられる手軽さも人気の理由のひとつ。
王道のナポリタン・ボロネーゼ・カルボナーラから和風系まで全6種がラインナップされており、まとめ買いしたくなるバリエーションが揃っています。今回は実際に6種類を食べ比べ、味の特徴とリアルな満足度を正直にレビューします！
◆ヤバ盛りナポリタン 400g／226円（税込）
甘めのケチャップ系で、子どもから大人まで食べやすい王道の味わい。ソースがしっかり麺に絡み、旨味もしっかり感じられます。
冷凍パスタにありがちな「具材が少ない問題」も、このナポリタンに関しては心配ご無用。具材がしっかり入っているので満足感があります。味のパンチは控えめですが、懐かしくてクセのない安定感はむしろ◎。万人受けする一品です。
◆ヤバ盛りボロネーゼ 400g／226円（税込）
甘さ・酸味ともに控えめで食べやすいミートソース系。ソテーオニオンと赤ワインのコクに、5種のハーブとスパイスが加わった深みのある味わいが特徴です。
味付けは濃いめで食べ応えもあり、家庭的で親しみやすい仕上がり。ソースが麺によく絡み、最後まで飽きずに食べられます。ガッツリ系が好きな方におすすめの一品です。
◆ヤバ盛りほうれん草＆ベーコンバター醤油 400g／226円（税込）
和風しょうゆにバターのコクをプラスした、にんにく風味の和洋折衷パスタ。優しい味わいで、さっぱり食べたい日にぴったりです。
ただし、ソースが容器の底に溜まりやすい点に注意。食べる前にしっかりかき混ぜるのがおいしく食べるコツです。具材はやや少なめですが、ほっとする味わいは◎。
◆ヤバ盛りカルボナーラ 380g／226円（税込）
チーズとブラックペッパーがしっかり効いた「カルボナーラ」。クリームはあっさり寄りで、想像していたよりも濃厚さは控えめな、軽い仕上がりです。
ただ、チーズとペッパーのバランスは絶妙で、しつこくなく食べやすいのが◎。具材はやや少なめな点は気になりますが、味自体はとても美味しく満足感があります。もったりしたカルボナーラが苦手な方や、あっさり食べたい方にぴったりの一品です。
◆ヤバ盛り明太子 350g／226円（税込）
明太子＋たらこの風味をしっかり感じられて、旨味も◎！ プチプチとした粒感があり、ほどよい辛さが絶妙なバランスで、とにかく美味しい！
一口食べた瞬間の印象は「ちゃんと明太子だ！」という感動。口の中に広がるプチプチとした粒感と凝縮された旨味がたまりません。クセもなく最後まで飽きずに食べられる完成度の高さは圧倒的。リピート買い確定の当たり枠です。ぜひ一度試してみてください。
◆ヤバ盛りたらこバター 350g／226円（税込）
バター＋たらこのまろやか系パスタ。和風よりの優しい味わいで、万人受けしそうな印象です。パンチは控えめで、全体的にあっさりとした味わいに仕上がっています。
食べやすい優しい味わいが魅力の一方、「もう少しバターのコクが欲しいかも」と感じる場面も。あっさり派にはたまらないまろやかさで、子どもウケは◎！ 好みが分かれる味わいではありますが、食べやすさと優しい風味を求める方にはぴったりの一品です。
◆味のバリエーション豊富でまとめ買いしたくなる！
ドンキ「ヤバ盛りパスタ」は、ボリュームと価格のバランスに特化したコスパ最強の冷凍パスタ。しっかり食べたい日や忙しい日のストックとして、冷凍庫に常備しておきたいシリーズです。
6種の中で頭ひとつ抜けていたのは、やはり「ヤバ盛り明太子」。はっきりとした旨味と食べやすさを兼ね備えた、満足度の高い一品でした。
バリエーション豊富なので、気分や好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。まとめ買いの際は冷凍庫のスペース確保もお忘れなく。ぜひお気に入りの味を見つけてみてください！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
王道のナポリタン・ボロネーゼ・カルボナーラから和風系まで全6種がラインナップされており、まとめ買いしたくなるバリエーションが揃っています。今回は実際に6種類を食べ比べ、味の特徴とリアルな満足度を正直にレビューします！
甘めのケチャップ系で、子どもから大人まで食べやすい王道の味わい。ソースがしっかり麺に絡み、旨味もしっかり感じられます。
冷凍パスタにありがちな「具材が少ない問題」も、このナポリタンに関しては心配ご無用。具材がしっかり入っているので満足感があります。味のパンチは控えめですが、懐かしくてクセのない安定感はむしろ◎。万人受けする一品です。
◆ヤバ盛りボロネーゼ 400g／226円（税込）
甘さ・酸味ともに控えめで食べやすいミートソース系。ソテーオニオンと赤ワインのコクに、5種のハーブとスパイスが加わった深みのある味わいが特徴です。
味付けは濃いめで食べ応えもあり、家庭的で親しみやすい仕上がり。ソースが麺によく絡み、最後まで飽きずに食べられます。ガッツリ系が好きな方におすすめの一品です。
◆ヤバ盛りほうれん草＆ベーコンバター醤油 400g／226円（税込）
和風しょうゆにバターのコクをプラスした、にんにく風味の和洋折衷パスタ。優しい味わいで、さっぱり食べたい日にぴったりです。
ただし、ソースが容器の底に溜まりやすい点に注意。食べる前にしっかりかき混ぜるのがおいしく食べるコツです。具材はやや少なめですが、ほっとする味わいは◎。
◆ヤバ盛りカルボナーラ 380g／226円（税込）
チーズとブラックペッパーがしっかり効いた「カルボナーラ」。クリームはあっさり寄りで、想像していたよりも濃厚さは控えめな、軽い仕上がりです。
ただ、チーズとペッパーのバランスは絶妙で、しつこくなく食べやすいのが◎。具材はやや少なめな点は気になりますが、味自体はとても美味しく満足感があります。もったりしたカルボナーラが苦手な方や、あっさり食べたい方にぴったりの一品です。
◆ヤバ盛り明太子 350g／226円（税込）
明太子＋たらこの風味をしっかり感じられて、旨味も◎！ プチプチとした粒感があり、ほどよい辛さが絶妙なバランスで、とにかく美味しい！
一口食べた瞬間の印象は「ちゃんと明太子だ！」という感動。口の中に広がるプチプチとした粒感と凝縮された旨味がたまりません。クセもなく最後まで飽きずに食べられる完成度の高さは圧倒的。リピート買い確定の当たり枠です。ぜひ一度試してみてください。
◆ヤバ盛りたらこバター 350g／226円（税込）
バター＋たらこのまろやか系パスタ。和風よりの優しい味わいで、万人受けしそうな印象です。パンチは控えめで、全体的にあっさりとした味わいに仕上がっています。
食べやすい優しい味わいが魅力の一方、「もう少しバターのコクが欲しいかも」と感じる場面も。あっさり派にはたまらないまろやかさで、子どもウケは◎！ 好みが分かれる味わいではありますが、食べやすさと優しい風味を求める方にはぴったりの一品です。
◆味のバリエーション豊富でまとめ買いしたくなる！
ドンキ「ヤバ盛りパスタ」は、ボリュームと価格のバランスに特化したコスパ最強の冷凍パスタ。しっかり食べたい日や忙しい日のストックとして、冷凍庫に常備しておきたいシリーズです。
6種の中で頭ひとつ抜けていたのは、やはり「ヤバ盛り明太子」。はっきりとした旨味と食べやすさを兼ね備えた、満足度の高い一品でした。
バリエーション豊富なので、気分や好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。まとめ買いの際は冷凍庫のスペース確保もお忘れなく。ぜひお気に入りの味を見つけてみてください！
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama