中学生が警察から犯罪者扱い！警官から「何でこんなところにいる」と職質され容疑者に!?理不尽な実体験漫画が話題【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
中学3年生、15歳の頃、警察に犯罪者扱いされたカエルDX(@kaeru_dx)さんの体験談「逮捕されそうになったレポ漫画」を紹介したい。塾の帰り道、降り出した雨から逃げるように走って家路を急ぐカエル少年。後ろから追いかけてきた白バイ警官に「何でこんなところにいる」と職質される。なぜ、警察に職質をされたのか？それは、近くで空き巣強盗があったからだ。
■今思うと「ああしておけばよかった」と感じる後悔とは？
SNSで反響を呼んだ本作「逮捕されそうになったレポ漫画」は、作者のカエルDXさんが体験した出来事を描いた作品だ。
中学3年生のころ、窃盗犯に間違われたというカエルDXさん。当時について、カエルDXさんは「もう泣きたいの一言ですね。今では笑い話みたいに思っていますけど」と語る。さらに、「刑事が来た時点で詰んでたので、さっさと家に帰るか親に連絡すればよかった」と苦笑交じりに振り返る。
カエルDXさんは、本業はイラストレーターで、エッセイ漫画は副業として制作しているそうだ。約4年前に描き始めた漫画を一度中断したあと、再開を決意したという。そのきっかけは、「漫画をまとめている母体のような場所が欲しかったからです」と明かしてくれた。
これまでにも交通事故や友人の失踪など、普通ではなかなか体験できない出来事を描いてきたカエルDXさん。こうしたトラブルが続く背景について、カエルDXさんは「こういう不幸なトラブルに巻き込まれることを『おもしろい』と思ってしまうので、もしかしたら無意識のうちにこういったトラブルに自分から近づいているのかも」と自己分析する。
シリアスな出来事をユーモアへ変換する感覚と、実体験ならではのリアリティ。本作には、カエルDXさんならではの視点が詰まっている。この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：カエルDX(@kaeru_dx)
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