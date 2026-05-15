「また会いたい」と思われる女性と、次がない女性。その差って何？
会っている間は盛り上がっていたのに、その後につながらない。実はこれ、見た目や会話力だけでは決まりません。次につながる女性は、“終わり方”が違うんです。
“楽しかった”だけで終わらせていない
デートの最後に「楽しかったです」で終わっていませんか？もちろん悪くはありません。ただ、それだけだとその場で完結しやすくなります。次につながる女性は、「あのお店また行きたいです」「あの話もっと聞きたいです」と“続き”への期待感を示しているものです。
“受け身”で終わっていない
男性から誘われたことに乗るだけになっていませんか？すべて男性任せだと、「一緒にいて問題はないけど印象が薄い」状態になりやすくなります。次につながる女性は、「次はここ気になります」と自分からも提案するもの。関係を進めたい意欲を自分から見せているのです。
帰った後の連絡が“事務的”になっていない
帰宅後のLINEが、「今日はありがとうございました」だけになっていませんか？事務的な連絡だけだと、そこで流れが止まるのは必然。でも、次につながる女性は「さっきの話まだ気になってます」という意思表示をしれいます。この一言で次のやり取りにつなげているのです。
終わらせ方、参加の仕方、連絡の返し方の違いが、次につながる流れをつくります。「楽しかった」で完結させないことが関係を次につなげるポイントです。 ※画像は生成AIで作成しています
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