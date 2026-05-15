

「女性がガツガツ稼ぐ」ことへの冷ややかな視線。それに直面したとき、多くの女性は立ち止まるか、周囲に合わせようとしてしまう。

しかし、勝友美氏は「関係ない」と一蹴する。ロールモデルがいなかった20代、自らが先例になる覚悟を決めた彼女にとって、他人の目は歩みを止める理由にはなりませんでした。

本稿では、勝氏がいかにして「アウェイな戦い」を信頼へと覆してきたのか、その「自分の軸」の作り方と、役割意識を捨てる強さの秘密に迫ります。

みんかぶマガジン連載「バリキャリ女性社長のワークライフ・ルール」全4回の第2回。



「女性が稼ぐこと」への周囲の視線

「なんなんこの子」から始まる逆境。信頼を勝ち取るために彼女がやり続けたこと