お願いだから定番化して！（泣）【ミスド】終売前に食べておきたい「限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】から登場した、和風の新作「限定ドーナツ」はもう食べた？ 宇治抹茶を練り込んだ生地にさまざまな和スイーツ素材を組み合わせ、和菓子とドーナツを融合させたような1品。どうやら、定番化を願う熱い声があがっているとのウワサもあるよう。そんなミスドの新作限定ドーナツを、まだ食べていない人は食べ逃さないよう急いでチェックして！

まるでケーキ！？ 宇治抹茶と黒蜜が香るドーナツ

こちらがミスドで注目の限定ドーナツ「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」。 テイクアウトは\334（税込）、イートインでは\341（税込）。祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ生地に、小豆あんと抹茶ホイップをサンドした、和風ドーナツです。たっぷり絞られたホイップの上には、黒蜜がトッピングされ、見た目もおしゃれ！ @nyancoromochi_sweets_blogさんによると、「ドーナツというよりもケーキみたいな豪華さあり！」とのこと。黒蜜の香りと、抹茶味のドーナツとのコンビネーションで、特別な美味しさを楽しめそう。

濃厚な栗味を贅沢気分で味わって

2種類のドーナツが登場した「ドら抹茶」シリーズ。もう1つは、栗あんを使った「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」です。テイクアウトは、\345（税込）、イートインは\352（税込）。宇治抹茶を練り込んだ生地に、栗あんと宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドをサンドしています。栗あんの甘さと香りにより、より贅沢な気分で楽しめるかも。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「濃厚な栗味」とコメント。さらに、「こちらの方が抹茶感を強く感じ、栗餡の甘さも引き立っていておいしい！」のだとか。

抹茶と和スイーツ素材の組み合わせが興味をそそるミスドの期間限定ドーナツ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S