「ガリガリ君」を全国で計2万9000本無料配布！駒沢オリンピック公園、ラゾーナ川崎プラザなど

赤城乳業は、アイスバー「ガリガリ君」を無料配布するサンプリングイベントを、2026年5月16日と17日に駒沢オリンピック公園（東京都世田谷区）で実施します。

愛知、神奈川、大阪のららぽーとなどで巡回開催

最高気温を更新したほか、熱中症搬送者が10万人を超えるなど「異常気象」とも呼ばれた昨年夏。暑さを乗り切る手段として「プレクーリング」という考え方が新たに注目を集めています。あらかじめ体温を下げておくことで、作業中の体温上昇を緩やかにするアプローチだといいます。

赤城乳業は「ガリガリ君」で楽しく体をクーリングしてもらおうと、サンプリングイベントを実施します。

5月16日と17日の両日は、全国の乾麺やアレンジメニューが味わえるイベント「第7回 The乾麺グランプリ2026 in Tokyo」の開催に合わせて「ガリガリ君ソーダ」を無料で配布。イベント前に体をクーリングすれば、イベントを思う存分楽しめそうです。

開催日時：5月16日・17日 各日10時〜18時

会場：駒沢オリンピック公園 中央広場（東京都世田谷区駒沢公園1-1）

配布数量：計6000本（各日先着3000本）予定

また、今年で第3回目の開催となるイベント「ガリガリ君フェスタ2026」各会場でも、「ガリガリ君ソーダ」のサンプリングを実施します。

CMでおなじみの「ガリガリ君のうた」を演奏や歌で盛り上げてくれる団体やチームがステージに登場。みんなで一緒に歌いながら、ガリガリ君を食べて楽しいひとときを過ごせます。

〈愛知会場〉

開催日時：5月17日 10時〜17時

会場：三井ショッピングパーク ららぽーと安城（愛知県安城市大東町9-30）

配布数量：5000本予定

〈神奈川会場〉

開催日時：5月23日 10時〜17時

会場：三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ（神奈川県川崎市幸区堀川町72-1）

配布数量：1万本予定

〈大阪会場〉

開催日時：5月24日 10時〜17時

会場：三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY（大阪府吹田市千里万博公園2-1）

配布数量：8000本予定

さらに、チーム対抗のリレーマラソンイベント「BOOSTランニングフェスタ」でも、「ガリガリ君ソーダ」のサンプリングを行います。

〈とどろきスタジアム〉

開催日時：5月30日 7時〜13時

会場：Uvanceとどろきスタジアム（神奈川県川崎市中原区等々力1-1）

配布数量：2000本予定

〈味の素スタジアム〉

開催日時：6月14日 7時〜13時

会場：味の素スタジアム（東京都調布市西町376-3）

配布数量：4500本予定

各会場とも予定数量がなくなり次第配布を終了します。悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式SNS（X、Instagram）でイベント中止を通知するとのことです。

東京バーゲンマニア編集部