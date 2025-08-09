大阪・阪神梅田本店で「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」 グッズ販売や貴重な興行ポスターなど展示
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
阪神梅田本店（大阪市北区）8階催事場で8月8日、展示やグッズ販売を行うイベント「超・燃える闘魂アントニオ猪木展」が始まった。
会場では、アントニオ猪木さんが活躍した日本プロレスや新日本プロレスの貴重な興行ポスター、着用したガウン、等身大アクリルスタンドをはじめ、アンドレ・ザ・ジャイアントさんのリングシューズ、タイガー・ジェット・シンさんのサーベルなどを展示する。
グッズは、ソフビフィギュア、アクリルスタンド、Tシャツ、闘魂スポーツタオル、闘魂赤ガウン浴衣などを販売。阪神タイガースとコラボした黄色の「闘魂×阪神マフラータオル」も用意する。
担当者は「今年は昭和で数えると100年。昭和時代にプロレス、アントニオ猪木を見て勇気や元気をもらった方々、会場で当時の勇姿や思い出を懐かしんでほしい」と話す。
開催時間は10時～20時（最終日は17時閉場）。今月18日まで。
