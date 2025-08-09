イクスピアリに初登場♡いちご飴専門店「Strawberry Fetish」

甘酸っぱくてジューシー♡お祭りの定番スイーツ「いちご飴」が、ついに舞浜・イクスピアリに初登場！2019年、日本初のいちご飴専門店として話題を集めた「Strawberry Fetish」が、可愛いキッチンカーで2025年8月9日（土）より期間限定出店。いちごとマシュマロの組み合わせや、ぶどうを使ったアレンジメニューなど、フォトジェニックで味も大満足なラインナップが魅力。夏のおでかけにぴったりです♪

パリッと新感覚♡専門店ならではの味わい

「Strawberry Fetish」のいちご飴は、これまでのイメージを覆す“専門店クオリティ”。薄くてパリッとした飴のコーティングは口当たりが軽やかで、中のいちごはみずみずしくてフレッシュ！

さらに、飴がいちごの水分で溶けにくくなるよう独自の工程で仕上げられているから、最後のひと口まで美味しさが続きます。

見た目の可愛さだけでなく、味へのこだわりもしっかり感じられるのが人気の理由。

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

夏限定♡キッチンカー限定メニューにも注目

いちご飴

価格：600円（税込）

いちごマシュマロ

価格：600円（税込）

いちごぶどうあめグリーン

価格：650円（税込）

ぶどうあめグリーン

価格：450円（税込）

ストロベリーフローズン

価格：650円（税込）

イクスピアリ店は、常設店舗とは異なる“キッチンカー”での出店。ピンク色を基調とした可愛い車体は、まるでスイーツそのもの♡

いちご飴のほか、ふわふわマシュマロとの組み合わせ「いちごマシュマロ」や、爽やかなぶどうとのミックス飴、ストロベリーフローズンなど夏にぴったりの限定メニューもラインナップ。

スイーツ片手にフォトスポット巡り…そんな1日を叶えてくれる場所です。

全国で人気！観光地スイーツとしての魅力

Strawberry Fetishは原宿・渋谷・浅草・大阪・名古屋など観光地を中心に展開しており、訪れた人々の思い出に彩りを添える存在。学生や親子連れ、観光客など幅広い世代に支持されています。

今回の舞浜・イクスピアリ出店は、そんな人気ブランドの魅力を気軽に体験できるチャンス。遊園地やショッピングの合間に、ぜひ立ち寄ってみてはいかが？

期間限定だからこそ♡今だけの甘いひとときを

日本初のいちご飴専門店「Strawberry Fetish」が、いよいよ舞浜・イクスピアリに初上陸。

可愛いキッチンカーから提供される新感覚のいちご飴は、見て楽しい・食べて美味しい・撮って映える、三拍子そろったご褒美スイーツ。

2025年8月9日から2026年1月31日までの期間限定出店だから、気になる方は早めにチェックして。甘くてときめく夏の思い出を、ぜひここで♪