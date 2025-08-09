【「祭りだワッショイ！うすた京介ワールド展 ～すごいよ！！マサルさん30周年・ピューと吹く！ジャガー25周年記念～」東京会場】 開催期間：8月9日～8月31日 会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

エニーは、「祭りだワッショイ！うすた京介ワールド展 ～すごいよ！！マサルさん30周年・ピューと吹く！ジャガー25周年記念～」を本日8月9日より8月31日まで開催する。場所は池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールDとなる。

本イベントは、うすた京介氏によるマンガ「セクシーコマンドー外伝 すごいよ！！マサルさん」が連載開始から30周年、「ピューと吹く！ジャガー」が連載開始から25周年を迎えることを記念して開催される展覧会。原画やフォトスポットによって現在「ジャンプ＋」で連載中の最新作「あらばけ！荒吐グングンパーク」までのうすた京介氏歴代作品を振り返ることができる。

また、フォトスポットをはじめ、本展の為に制作された“あのキャラクターの”等身大立像や「武士沢ブレード」など作中に登場したアイテムの展示、ジャガープレゼンツ「がっかりイリュージョン」再現などが行なわれる。

会期：8月9日（土）～8月31日（日）

場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

開催時間：10時～19時（最終入場18時30分）

チケット：2,000円（日時指定券/当日券）

主催：エニー/共同印刷

協力：集英社