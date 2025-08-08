元日本テレビのフリーアナウンサー笹崎里菜（33）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」に生出演し、今後の仕事のスタンスについての発言の真意を、番組ラストであらためて説明した。

昨年11月の番組初出演以来の生放送出演という笹崎は「ミッツさんに何言われるんだろうって、ちょっと怖いんですけど」と緊張した様子で登場。ミッツに「ミセス感もだいぶ落ち着いてね、良かったですね」と声をかけられると、笹崎は「独り立ちして頑張りたいと思います」と、微妙な意味にも取れる言葉で宣言した。ミッツがすぐに「え？」と反応し、スタジオも一瞬沈黙して空気が変わると、笹崎は「え、違う違う、なんかやだやだやだ。違う違う違う違う、そういう意味じゃなくて」と狼狽した。

笹崎は「なんだろう、ちゃんと一人で仕事をしたいので」と説明したが、ミッツは「一人で仕事をしたい？」と笑いながら強調。笹崎は「なんかもうやだ、違う違う、違います」と苦笑すると、ミッツは「一人で生計を立てていきたい。一人で暮らしたい。私は家を出る」と連呼し、イジリが止まらなかった。

ここでMCの垣花正が笑いながら「やめろ」とミッツを制すと、ミッツは「切り取りやすくしておきましたよ」と冗談も。笹崎は「違う違う違う」と大笑いし、垣花は「どの切り取りも間違っているじゃないか！2分で生放送の洗礼を」とツッコんだ。

番組の最後には、ミッツが「すごいメッセージ、メールが来ました」と切り出し、「日刊スポーツが早くも『中丸雄一と結婚の元日テレアナ『独り立ちして頑張りたい』意味深発言？にスタジオ騒然』というニュースが…」と、番組内の発言を取り上げた記事を紹介。スタジオに笑いが漏れる中、笹崎はほほを膨らませて「早い！早いです！」とボヤくと、「後で確認します」と原稿を受け取りながら苦笑した。

ミッツが「独り立ちというのは、あなたが独り立ちじゃなくてね。グループが解散したりとか、そういうこともあって」と笹崎の夫、中丸雄一の所属グループ、KAT−TUNの解散にも触れつつフォローすると、笹崎も「自立します！はい、私も」と、今後の仕事のスタンスに対して、という真意を説明した。