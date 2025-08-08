この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された「【業務効率化】デジアス流 広告代理店が課金するべき生成AI5選」では、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート会社の有馬由華氏が、実体験をもとに“本当に課金すべきAIツール”について語った。動画内では、「用途に合わせて選ぶのが賢い」との見解のもと、膨大な機能と進化を遂げるAIツール界隈から、失敗しない選択肢と具体的活用法が詳しく解説された。



有馬氏は、膨大なAIツールが登場している中で「いっぱい課金してる人が本当に課金すべきツールを知りたい」と語り、広告・マーケター目線での“絶対押さえるべき5選”を紹介。まず「ChatGPT」を王道として推奨し、その理由に「Deep Research 機能や画像生成など、リサーチから広告クリエイティブまで幅広く使える」とその利便性を熱弁。さらに、「o3モデルの頭脳は『IQ140』、AIとして世界最高レベル」と最新モデルのスペックも高く評価した。



次に紹介されたのはGoogleが誇る「Gemini 2.5Pro」。有馬さんは「o3に次ぐ頭の良さで、特に圧倒的な処理テキスト量が魅力。100万文字の入力にも対応するから、マーケターには超絶便利」と分析力を強調。一方で、「画像生成はできないのが唯一の弱点」とも冷静に解説。用途や職種によって“どこに課金するべきか”を的確にアドバイスする姿が印象的だった。



続く3つ目は、AIの“嘘”が少なく、リサーチ精度の高さで話題の「Felo」。「バランスよく使いたい人、検索の精度重視ならFeloがおすすめ。『全部の機能は基本無料だけど、より高性能なモデルや回数制限突破には月額2,000円が必要』」と、お手頃な課金ポイントも解説。さらに、「週2回の高頻度アップデートでどんどん機能追加される成長型AI」と、イノベーション面でも注目を集めている。



4つ目は“なんでもできるAIエージェント”として人気急上昇中の「Genspark」を挙げ、スライドや動画、PDF出力機能の優秀さに着目。「ビジネス用アウトプットの質も時短力もケタ違い」と太鼓判を押す一方、「クレジット制なので使い方には注意が必要」「AIエージェントとしては月額4,500円は圧倒的に安い」と、現場感覚にもとづくリアルなアドバイスが響いた。



最後に、有馬氏が“応用編”として取り上げたのが「Dify」。ツール間の連携力とカスタマイズ性が突出しており、「自社独自のチャットボットや自動化ルールを誰でも作れる、しかも追加API料も高くない」と実例とともに紹介。「何より自社にフィットしたAIカスタマイズにはこれ一択！」という熱い推しも。



「業務効率化のために課金するAIは、用途によって選ぶのが一番賢い」と力説した有馬氏。動画終盤では、「今日ご紹介した5つが“デジタルアスリートで実際使っている本当におすすめできるツール。これから課金を検討している人は、用途・自分の業務と照らし合わせて選択を”」と視聴者にメッセージ。



「課金しても後悔しないAI選定の道しるべとして、多くのマーケターやビジネスパーソンの参考となる内容になっている」と言える動画となっている。