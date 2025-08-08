この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTuberのラファエルが、自身のYouTubeチャンネル「ラファエル Raphael」で、広陵高校野球部で発生したいじめ問題に言及した。彼はその背景にある社会的・構造的な問題と、被害者が取るべき具体的な行動について独自の見解を述べた。



動画の冒頭でラファエルは、広陵高校（広島県）野球部寮で報じられたいじめについて、「昔からいじめなんてよくある話だ」と前置きしつつも、今回のいじめが「度が過ぎた」内容だと指摘した。特にSNS上には「便器を舐めさせられたり、男性の下半身を加えさせられたり」する悪質な行為が報じられていたにもかかわらず、学校側の公式発表では「顔を殴ったり腹を殴ったり」という表現にとどまっている点に「いやいやいや、そこじゃないだろ」「もっとあったはずだろう」と、情報の矮小化に疑問を呈した。



ラファエルはこのいじめ問題がSNSで大きな反響を呼んでいる現状を「今、この時代になっても許せない話だ」と位置づけ、被害者が学校や警察に訴えても「特に何も動かない」現実を問題視した。自身の経験談として、マネージャーによる横領被害に遭った際、警察に被害届を出しても当初は対応が消極的だったが、弁護士を連れて行くと警察の態度が「まるで違った」と明かした。この経験から「一般人が声を上げてもなかなか相手にされない現実」があると語り、「警察のケツを叩く」ためにも弁護士のサポートが重要だと強調した。



さらに「いじめはもうなくならない問題だ」との持論を展開し、被害者が泣き寝入りしないためには、学校や親に相談しても解決しなければ「警察に言って、弁護士を連れてどんどん頼るべきだ」と提言した。また「録音や動画など撮れる範囲で証拠を集める重要性」や、SNSによる世論喚起という現代的手段の活用にも言及した。



最後にラファエルは、いじめ問題が「多数決で決まる民主主義の怖さ」にもつながると警鐘を鳴らした。自身は加害者にも被害者にもなった経験があると明かしつつ、今回のいじめ行為の悪質性には明確に批判的姿勢を示した。そして被害者が正当な救済を得るためには、社会全体が動く必要性を訴えかけた。