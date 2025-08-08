フードプロセッサー TFP20A-W／TFP25A-K

テスコムの「フードプロセッサー TFP20A-W／TFP25A-K」は、1台で5種類の調理を行える万能キッチン家電。手間のかかる料理の下ごしらえを短時間で上質に仕上げられる、タイパに秀でた調理器具です。

容器に食材を入れ、本体の上部に備わるメインスイッチを手のひらで押し込むことで、容器内のアタッチメントが高速かつパワフルに回転。本体と容器の密着度が高く、また接合部はロックがかかる設計のため、安全に調理を行うことができます。

付属のアタッチメントを目的の調理に合わせてセッティングすることで「刻む・混ぜる・下ろす・泡立てる・砕く」の5種類の調理に対応。肉のミンチや野菜のみじん切り、大根おろし（鬼おろしも可能）、長芋のとろろ、自家製バターやホイップクリームなど、時間と手間がかかる下ごしらえや調理があっという間に完了します。また、スープやドレッシングといった水気の多いメニューも、食材の飛び散りを心配せずに作れます。

[食楽web]

「TFP-20A-W」はホワイトのボディにガラス製容器、「TFP-25A-K」はブラックボディにステンレス製容器の組み合わせで、どちらの容器も食材のニオイや調理の際に傷が付きにくく、また油汚れも落ちやすい仕様。使用後のお手入れが簡単にでき、さらに食洗機も利用できるなど、いつでも清潔な状態で使えます。

シンプルなデザインにコンパクトな設計、付属のアタッチメントも容器内にすべて収納できるなど、キッチン内で置き場所に困らないのも嬉しいポイントになりそうです。



●DATA

フードプロセッサー TFP20A-W（5500円）／TFP25A-K（6600円）※ともに税込

・外寸と重量（約）

TFP-20AW：幅184mm×奥行159mm×高さ216mm／1.7kg

TFP-25AK：幅159mm×奥行159mm×高さ210mm／1.1kg

・付属品（アタッチメント）

みじん切りカッター（カッター保護カバー付き）、両面おろし刃、バター＆ホイップ、円板軸

https://tescom-shop.jp/