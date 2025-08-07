◆テニス ▽ナショナルバンク・オープン（６日、カナダ・モントリオール）

女子シングルス準決勝が行われ、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング４９位の大坂なおみ（フリー）が、２０２１年２月の全豪オープン以来、約４年半ぶりのツアー優勝に王手をかけた。今年１月の開幕戦ＡＳＢクラシック（ニュージーランド・オークランド）決勝で、リードしながら腹筋を痛め途中棄権を余儀なくされた因縁の相手で、同１９位のクララ・タウソン（デンマーク）に、６−２、７−６のストレート勝ちした。

ツアー決勝進出は、同ＡＳＢクラシック以来約７か月ぶり。４大大会とＷＴＡ１０００大会の上位２シリーズでは、２０２２年４月に閉幕したマイアミ・オープン以来３年４か月ぶりの決勝となった。

決勝では同８５位のビクトリア・エムボコと対戦する。地元カナダの新星で、４回戦で世界２位のコリ・ガウフ（米国）、準決勝では２０２２年ウィンブルドン覇者のエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）を破り勝ち上がった。両者は初対戦。勝利後、大坂は「全く（決勝は）予想してなかったけど、本当にエキサイティング。明日（決勝）は少しナーバスになるかもしれないけど、１人でも２人でも私のことを応援してくれるとうれしい」と、決勝での応援を期待していた。

準々決勝と同様に、大坂が目指すニュースタイルが、パワー対決を制した。攻守がかみ合い、課題だったメンタルも焦ることなく冷静で、ピンチになっても、以前のように決め急ぐこともなかった。第１セットの２オールから、一気に５ゲームを連取。主導権を最後まで渡さなかった。

４大大会４度の優勝を成し遂げた時と大きく変わったのが、第１サーブとフォアハンドだ。以前は、両ショットともに、球の弾道が直線的で、スピードとパワーを重視。ミスと隣り合わせでリスキーだが、怖いものがない時で、ラケットを迷いなく振り切ることで、ミスを補う決定打で勝負できた。

現在は、第１サーブは横回転をかけるスライス・サーブを多用。フォアハンドは、順回転を多くかけるトップスピンで、弾道は少し山なりとなった。スピードは以前より落ちるが、ネット上の高い位置を飛ぶためミスの確率は減る。大坂のパワーで順回転を多くかければ、バウンドしてから大きく弾むため、相手はコントロールすることが難しくなる。このショットを多用し、相手を振り回し、本当のチャンスボールだけたたき込むスタイルだ。

決勝の相手は、女子テニス界期待の新星、エムボコだ。勢いに乗る若手は、以前の自分を見るようだが、勢い一辺倒の大坂はもういない。相手が球種を変えたり、ドロップショットを放っても、焦ることなく冷静に対処。心をかき乱されることなく決勝に進出だ。どこまで、このスタイルを貫けるか。それが４年半ぶりの優勝へのカギとなる。