¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë£³¡½£µ¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡££³Ï¢Àï¤Ï£±¾¡£²ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¥«¡¼¥É¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ïº£µ¨£·ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç£´²ó£±¼ºÅÀ¡££²°ÂÂÇ¡¢£¸Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Í»àµå¤ÇÅê¼êÉüµ¢¸å¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£µ£´µå¤òÅê¤¸¤¿¡££³²ó¤ËÁê¼ê¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬ÂçÃ«¤À¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç£Í£Ì£ÂÄÌ»»£±£°£°£°°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¤Î£³£¹¹æ£²¥é¥ó¤òÃæ·øº¸ÀÊ¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢£´²ó¤Ë¤Ï£±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Çµß±ç¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î¥í¥Ö¥ì¥¹¥¤Ï£³²ó£µ°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢¥Ù¥·¥¢¤â£±²ó¤Ç£²¼ºÅÀ¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤â£±²ó£±¼ºÅÀ¤È¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿£³¿Í¤¬Á´°÷¼ºÅÀ¡£¼éÈ÷¿Ø¤Î¼ººö¤âÍí¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤ËÂçÃ«¤¬ÅêÂÇ¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£¹£²£°Ç¯°ÊÍè¡¢¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤¿¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¤½¤ÎµÏ¿¤È¤Ï¡Ö¥ª¥×¥¿¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¤¬¸ø¼°£Ø¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ£¸»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¼«ÀÕÅÀ¡Ê£±¡Ë¤ò¾å²ó¤ëÂÇÅÀ¡Ê£²¡Ë¤òµó¤²¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æµö¤·¤¿»Íµå¡Ê£°¡Ë¤è¤êÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡Ê£±¡Ë¤·¡Ö£±£¹£²£°Ç¯¤ËÂÇÅÀ¤¬¸ø¼°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂçÃ«¤¬Í£°ì¤Î£Í£Ì£Â¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤í¤¦¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÂçÃ«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤£±Æü¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÏ¯Êó¤Ï¡¢Ä¾¶á£·»î¹ç¤Ç£´ÇÔ¡¢£±£°»î¹ç¤Ç£¶ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒ»þ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬¤É¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤¬ÇÔ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¥¨¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Î®¹Ô¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïà¤Ê¤ª¥É¾õÂÖá¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£