スカイマークは2025年8月7日、25歳までを対象とした新運賃プランとなる「BonvoYoung（U25割）」を発売します。どのようなプランなのでしょうか。

若者たちにも「良い旅を」！ U25新プラン「BonvoYoung」登場

スカイマークが2025年8月7日の11時から、12歳〜25歳までの“若者”を対象とした新しい割引プラン「BonvoYoung（U25割）」を発売します。航空会社としては珍しい若年層をターゲットにした割引施策、いったいどのようなプランなのでしょうか。



スカイマークの旅客機（乗りものニュース編集部撮影）



「BonvoYoung（ボンボヤング）」は、フランス語で「良い旅を」を意味する「Bon Voyage（ボン・ボヤージュ）」と「Young（ヤング）」を掛け合わせたネーミングとなっており、20代の社員が中心となって企画したプランとのことです。対象となるのは、満12歳以上25歳以下の利用者で、搭乗日から45日前までに予約した場合、この割引を適用することができます。

具体的な運賃は搭乗日や路線によって異なるものの、条件によっては従来までの最安運賃である「いま得」より安く飛行機に乗ることができます。夏ダイヤで比較すると、例えば羽田―福岡線は「いま得」の運賃が9000円〜となっているのに対し、ボンボヤングなら7700円〜と、1300円お得に。神戸―長崎線では「いま得」なら5200円〜のところ、ボンボヤングは4200円〜となります。

今回はまず、9月21日〜10月25日までの搭乗チケットのみが発売となりますが、スカイマークはこれ以降の日程についても順次発売していく予定です。また、年齢を基準とした割引プランとなるため、搭乗日当日は別途で運転免許証やパスポートなどの身分証明書の提示が必要となります。取扱は公式ウェブサイトのみとなります。

航空会社では珍しい“若者向け”の割引プランとなるボンボヤングについて、SNS上でも反響が挙がっています。「想像以上に安くて神」「LCCでもないのにエグすぎるわ」「毎週日本を飛び回れるぞこれ」と、価格設定の安さに多くの人々が驚いている様子です。

また、事前予約の条件に関しては「45日前から予約できるってのがかなりデカい」「旅程確定してるならアリだな」というコメントも寄せられており、直前での予約ができない一方、予約に失敗して旅の計画が崩れるリスクが少ない点も好意的にとらえられているようです。