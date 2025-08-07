食楽web

テスコムの「コードレスミキサー CRUSH STORM」は、パワフルな6枚刃で角氷や冷凍フルーツを細かく砕き、口当たりの滑らかな極上スムージーを簡単に作れるキッチンギアです。

本体は6枚刃のブレンダーとモーターが備わる部分と、透明なトライタン製ボトルで構成。使い方は簡単で、本体にボトルをセットして好みの材料を投入。フタを閉めてボタンを押すだけ。スムージーやジュース、プロテインドリンクやスープ、ソースなど、口当たりの滑らかな上質な一杯をスピーディーに作ることができるといいます。

ボトルは容量600ml。ドリンク系なら一度にコップ2杯分の量を作れるので便利。フタ部には飲み口が備わっており、でき上がったドリンクを本体ごと手持ちにしてダイレクトに飲めるデザイン。

また、フタ部を完全に閉じた状態でドリンクの入った本体を逆さまにして本体を外し、付属のボトルカバー（底蓋）を取り付ければドリンクボトル単体のスタイルにチェンジ。より飲みやすく、ドリンクの携行や保存の際にも便利に使えます。

本体はバッテリー内蔵の充電式コードレス仕様となっており、付属のUSB-Cケーブルを利用して約2.5時間で充電が完了。カウンターパネル（7セグデジタル）で充電残量やミキサーの可動時間（ボタン1回につき40秒・自動で停止）を表示するので、バッテリーの残量や調理の仕上がり時間がひと目で把握できます。

また、本体とボトル、フタ部はいずれも水洗いが可能と、使用後のお手入れも非常に簡単。いつでも清潔な状態で使えるのも嬉しいポイントになりそうです。

自宅はもちろん、ジムやオフィスなどでも“飲みたいときにすぐに使える”という携行性と汎用性の高さが魅力の「ハンドミキサー CRUSH STORM」。グリーン、ブラック、ホワイトの3色から好みのカラーを選んで、日々の栄養補給に役立ててみてはいかがでしょうか。

●DATA

コードレスミキサー CRUSH STORM 7700円（税込）

サイズ（約）：幅88mm×奥行98mm×高さ280mm・約540g

カラー：グリーン／ブラック／ホワイト

https://www.tescom-japan.co.jp/