横浜FC小川慶治朗が恩師率いる富山へ完全移籍「勝利に貢献できるように頑張ります!」
カターレ富山は7日、横浜FCからFW小川慶治朗(33)が完全移籍で加入することを発表した。
小川は2021年にヴィッセル神戸から横浜FCへ完全移籍。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)やFCソウル(韓国)への期限付き移籍を経験し、2023年に横浜FCへ復帰した。
昨季はJ2リーグ戦34試合で7ゴールを挙げ、横浜FCのJ1復帰に貢献。今季J1リーグ戦では、ここまで10試合に出場していた。
富山の安達亮監督は神戸時代の恩師。加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「育成年代から指導してもらっている安達監督のもと自分の力を全て出し切ってチームの勝利に貢献できるように頑張ります!」と語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW小川慶治朗
(おがわ・けいじろう)
■生年月日
1992年7月14日(33歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
170cm/67kg
■経歴
ウッディSC-神戸Jrユース-神戸U-18-神戸-湘南-神戸-横浜FC-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-横浜FC-FCソウル(韓国)-横浜FC
■日本での出場記録
J1リーグ:259試合30得点
J2リーグ:73試合23得点
カップ戦:52試合1得点
天皇杯:18試合4得点
■コメント
▽富山
「カターレ富山に関わる皆さん、はじめまして!横浜FCから移籍して来ました小川慶治朗です!
育成年代から指導してもらっている安達監督のもと自分の力を全て出し切ってチームの勝利に貢献できるように頑張ります!
頑張っていきましょう!応援をよろしくお願いします!!」
▽横浜FC
「今シーズンも熱い応援をありがとうございます。この度カターレ富山に移籍します!横浜FCに関わる全ての人と一緒に戦えて幸せでした!富山の地からJ1残留を応援しています!ありがとうございました!」
小川は2021年にヴィッセル神戸から横浜FCへ完全移籍。ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)やFCソウル(韓国)への期限付き移籍を経験し、2023年に横浜FCへ復帰した。
昨季はJ2リーグ戦34試合で7ゴールを挙げ、横浜FCのJ1復帰に貢献。今季J1リーグ戦では、ここまで10試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW小川慶治朗
(おがわ・けいじろう)
■生年月日
1992年7月14日(33歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
170cm/67kg
■経歴
ウッディSC-神戸Jrユース-神戸U-18-神戸-湘南-神戸-横浜FC-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-横浜FC-FCソウル(韓国)-横浜FC
■日本での出場記録
J1リーグ:259試合30得点
J2リーグ:73試合23得点
カップ戦:52試合1得点
天皇杯:18試合4得点
■コメント
▽富山
「カターレ富山に関わる皆さん、はじめまして!横浜FCから移籍して来ました小川慶治朗です!
育成年代から指導してもらっている安達監督のもと自分の力を全て出し切ってチームの勝利に貢献できるように頑張ります!
頑張っていきましょう!応援をよろしくお願いします!!」
▽横浜FC
「今シーズンも熱い応援をありがとうございます。この度カターレ富山に移籍します!横浜FCに関わる全ての人と一緒に戦えて幸せでした!富山の地からJ1残留を応援しています!ありがとうございました!」