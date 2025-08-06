高野連は６日、広陵高校硬式野球部で部内での暴力事案が起こった問題について、改めて声明を発表。同校が７日の第４試合で旭川志峯（北北海道）と対戦を控えている中、出場の判断に変更がないとした。

前日に同事案について３月に厳重注意処分を行ったことを公表したが、「ＳＮＳ等で拡散されている事案の内容と、広陵高校が日本高野連に報告した内容に違いがありましたが、学校側から６日、これまで報告していた内容以外に新たな事実関係はない旨、表明がありました。主催者としては、第１０７回全国高校野球選手権大会出場の判断に変更はありません」とした。

また、同問題がＳＮＳ上などで拡散され、選手への誹謗中傷が行われている現状に「この問題では、広陵高校の選手、関係者に対する誹謗中傷や差別的な言動などが、特にＳＮＳ上で拡散されております。こうした行為は、名誉や尊厳、人権を傷つけるものであり、決して看過できません。誹謗中傷や差別的な言動などは、くれぐれも慎んでいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。